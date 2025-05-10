Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kndr-2016174168.html
Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России
Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России - РИА Новости, 10.05.2025
Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России
Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных стран, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Он отметил, что если... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:12:00+03:00
2025-05-10T10:12:00+03:00
в мире
россия
ким чен ын
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15361fd64e21f86f55b568179b108b1.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных стран, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Он отметил, что если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна. "Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов", — сказал Ким Чен Ын. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
https://ria.ru/20250510/koshkovich-2016162424.html
https://ria.ru/20250510/kndr-2016146850.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80937c7e4a316f52f7af2198c5fb37d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ким чен ын, сша
В мире, Россия, Ким Чен Ын, США
Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России

Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения приспешников США и Запада

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель КНДР Ким Чен Ын
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных стран, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он отметил, что если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна.
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
На Западе раскрыли, на что решилась Украина из-за парада в Москве
08:51
"Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов", — сказал Ким Чен Ын.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
Военнослужащие ВС России в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества
02:29
 
В миреРоссияКим Чен ЫнСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала