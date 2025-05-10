Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России
Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения приспешников США и Запада
Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных стран, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
Он отметил, что если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна.
Он отметил, что если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна.
"Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов", — сказал Ким Чен Ын.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.