https://ria.ru/20250510/kndr-2016174168.html

Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России

Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России - РИА Новости, 10.05.2025

Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России

Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных стран, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Он отметил, что если... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:12:00+03:00

2025-05-10T10:12:00+03:00

2025-05-10T10:12:00+03:00

в мире

россия

ким чен ын

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15361fd64e21f86f55b568179b108b1.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных стран, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Он отметил, что если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна. "Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов", — сказал Ким Чен Ын. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.

https://ria.ru/20250510/koshkovich-2016162424.html

https://ria.ru/20250510/kndr-2016146850.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ким чен ын, сша