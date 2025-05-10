https://ria.ru/20250510/kndr-2016156173.html

КНДР осудила попытки уменьшить роль СССР в победе над нацизмом

КНДР осудила попытки уменьшить роль СССР в победе над нацизмом - РИА Новости, 10.05.2025

КНДР осудила попытки уменьшить роль СССР в победе над нацизмом

Руководство КНДР в поздравлении России и ее народу заявило, что история помнит, кто спас человечество от нацизма и "участи рабов", и назвало недопустимыми... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T06:56:00+03:00

2025-05-10T06:56:00+03:00

2025-05-10T07:09:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 10 мая — РИА Новости. Руководство КНДР в поздравлении России и ее народу заявило, что история помнит, кто спас человечество от нацизма и "участи рабов", и назвало недопустимыми "гнусные попытки" умалить "решающую" роль советской армии и народа в достижении Победы, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Сообщается, что в Трудовая партия КНДР, Госсовет, Президиум Верховного Народного Собрания КНДР и кабинет министров направили совместное поздравление руководству РФ и всему российскому народу, где выражено "наиглубокое уважение" поколению победителей, а также посылается "горячий боевой привет" военнослужащим вооруженных сил России, которые и сейчас защищают суверенные права и интересы безопасности РФ, "отстаивая справедливость". Отмечается, что победа в Великой Отечественной войне занимает "самое выдающееся место" в истории российского народа и освобождения человечества и является военно-политическим событием с огромным значением не только для настоящего и будущего России, но и для судьбы всего человечества. Руководство КНДР напоминает, что советская армия и народ, преодолевая "не поддающиеся человеческому воображению испытания и трудности", исправили ход истории и сорвали притязания на мировое господство "фашистского сборища, пытавшегося ввергнуть человечество в гибель и крах". "Эти блестящие в истории заслуги и слава являются священными и абсолютными, неприкасаемыми никем. Ни в коем случае не допустимы гнусные попытки искажения истории, направленные на умаление решающей роли советской армии в достижении великой Победы и уменьшение всемирно-исторических заслуг советского народа", —говорится в заявлении. Власти КНДР подчеркивают, что их страна и остальное прогрессивное человечество помнят "бесценные потери" России, что несколько десятков миллионов человек отдали свою молодость или жизнь ради победы. "История отчетливо помнит, кто именно водрузил знамя Победы в цитадели нацизма, кто спас человечество от ужасного хаоса войны, кровопролития и участи рабов. Эта историческая правда не только оставалась и остается вечной и бессмертной, таковой она будет и впредь", — поясняется в заявлении властей КНДР . Также отмечается, что "реваншизм" враждебных сил не может победить любовь к Родине, что и подтверждается в ходе нынешней специальной военной операции, достойного продолжения борьбы с фашизмом, стратегическая победа в которой демонстрирует "могущество России и правоту ее дела". Партия, правительство и народ КНДР выразили уверенность, что РФ, их "братская страна и надежный союзник", навечно сохранит достоинство и честь страны-победительницы, а также в полной мере выполнит свою важную миссию и роль в борьбе за международную справедливость и мир.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015965230.html

https://ria.ru/20250509/kndr-2015899402.html

https://ria.ru/20250510/kndr-2016146850.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, кндр (северная корея)