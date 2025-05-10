https://ria.ru/20250510/kndr-2016146850.html

КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества

КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества - РИА Новости, 10.05.2025

КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества

Власти КНДР назвали совместное с ВС России освобождение Курской области примером непобедимого боевого товарищества, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T02:29:00+03:00

2025-05-10T02:29:00+03:00

2025-05-10T09:31:00+03:00

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

ким чен ын

вооруженные силы украины

корейская народная армия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти КНДР назвали совместное с ВС России освобождение Курской области примером непобедимого боевого товарищества, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."Наши страны <...> успешно завершили совместную операцию по освобождению Курского региона России, временно оккупированного украинскими неонацистскими силами, и тем самым защитили территориальный суверенитет России, вывели отношения непобедимого боевого товарищества и союзничества на более высокий уровень", — говорится в тексте поздравления, направленного Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Документ гласит, что союзничество в деле освобождения Курской области "является ценным достоянием и мощью правительств, армий и народов двух стран".В конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Вскоре Пхеньян официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013906823.html

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россия

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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, ким чен ын, вооруженные силы украины, корейская народная армия, 80-летие победы в великой отечественной войне