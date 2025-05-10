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КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:29 10.05.2025 (обновлено: 09:31 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/kndr-2016146850.html
КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества
КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества - РИА Новости, 10.05.2025
КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества
Власти КНДР назвали совместное с ВС России освобождение Курской области примером непобедимого боевого товарищества, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T02:29:00+03:00
2025-05-10T09:31:00+03:00
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
ким чен ын
вооруженные силы украины
корейская народная армия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти КНДР назвали совместное с ВС России освобождение Курской области примером непобедимого боевого товарищества, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."Наши страны &lt;...&gt; успешно завершили совместную операцию по освобождению Курского региона России, временно оккупированного украинскими неонацистскими силами, и тем самым защитили территориальный суверенитет России, вывели отношения непобедимого боевого товарищества и союзничества на более высокий уровень", — говорится в тексте поздравления, направленного Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Документ гласит, что союзничество в деле освобождения Курской области "является ценным достоянием и мощью правительств, армий и народов двух стран".В конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Вскоре Пхеньян официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013906823.html
https://ria.ru/20250509/kndr-2015899402.html
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, ким чен ын, вооруженные силы украины, корейская народная армия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества

ЦТАК: КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в освобожденном селе Гончаровка в Курской области
Военнослужащие ВС России в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России в освобожденном селе Гончаровка в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти КНДР назвали совместное с ВС России освобождение Курской области примером непобедимого боевого товарищества, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Наши страны <...> успешно завершили совместную операцию по освобождению Курского региона России, временно оккупированного украинскими неонацистскими силами, и тем самым защитили территориальный суверенитет России, вывели отношения непобедимого боевого товарищества и союзничества на более высокий уровень", — говорится в тексте поздравления, направленного Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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28 апреля, 18:29
Документ гласит, что союзничество в деле освобождения Курской области "является ценным достоянием и мощью правительств, армий и народов двух стран".
В конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.
Вскоре Пхеньян официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовКим Чен ЫнВооруженные силы УкраиныКорейская народная армия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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