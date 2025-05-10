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Россия и Вьетнам выступили за финансирование борьбы с изменением климата - РИА Новости, 10.05.2025
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17:46 10.05.2025 (обновлено: 17:47 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/klimat-2016234400.html
Россия и Вьетнам выступили за финансирование борьбы с изменением климата
Россия и Вьетнам выступили за финансирование борьбы с изменением климата - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам выступили за финансирование борьбы с изменением климата
Россия и Вьетнам принимают меры по борьбе с климатическими изменениями и отмечают важность выделения финансирования с этой целью, говорится в совместной... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:46:00+03:00
2025-05-10T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам принимают меры по борьбе с климатическими изменениями и отмечают важность выделения финансирования с этой целью, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны принимают меры, направленные на борьбу с изменением климата, подтверждают свою приверженность целям, принципам и структурной основе Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 9 мая 1992 года и Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года, подчеркивают важность передачи технологий и предоставления финансовой поддержки для осуществления указанных усилий", - говорится в документе.
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в мире, россия, вьетнам, оон
В мире, Россия, Вьетнам, ООН
Россия и Вьетнам выступили за финансирование борьбы с изменением климата

РФ и Вьетнам отметили важность поддержки усилий по борьбе с изменением климата

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам принимают меры по борьбе с климатическими изменениями и отмечают важность выделения финансирования с этой целью, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Стороны принимают меры, направленные на борьбу с изменением климата, подтверждают свою приверженность целям, принципам и структурной основе Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 9 мая 1992 года и Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года, подчеркивают важность передачи технологий и предоставления финансовой поддержки для осуществления указанных усилий", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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