https://ria.ru/20250510/klimat-2016234400.html

Россия и Вьетнам выступили за финансирование борьбы с изменением климата

Россия и Вьетнам выступили за финансирование борьбы с изменением климата - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам выступили за финансирование борьбы с изменением климата

Россия и Вьетнам принимают меры по борьбе с климатическими изменениями и отмечают важность выделения финансирования с этой целью, говорится в совместной... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:46:00+03:00

2025-05-10T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам принимают меры по борьбе с климатическими изменениями и отмечают важность выделения финансирования с этой целью, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны принимают меры, направленные на борьбу с изменением климата, подтверждают свою приверженность целям, принципам и структурной основе Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 9 мая 1992 года и Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года, подчеркивают важность передачи технологий и предоставления финансовой поддержки для осуществления указанных усилий", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250510/sotrudnichestvo--2016234011.html

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