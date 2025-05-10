https://ria.ru/20250510/klastery-2016181051.html

Правительство выделит миллиард рублей на образовательные кластеры

Правительство выделит миллиард рублей на образовательные кластеры - РИА Новости, 10.05.2025

Правительство выделит миллиард рублей на образовательные кластеры

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении миллиарда рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в новых... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:06:00+03:00

2025-05-10T11:06:00+03:00

2025-05-10T12:12:00+03:00

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луганская народная республика

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении миллиарда рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в новых регионах, сообщили в правительстве."В 2025 году в регионах планируется создание 13 образовательно-производственных кластеров, главная цель которых — подготовка квалифицированных кадров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Распоряжение о выделении на эти цели миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.О соответствующих планах премьер объявил на заседании правительства 30 апреля. "Субсидии на создание кластеров предназначены для Донецкой Народной Республики, Ингушетии, Крыма, Луганской Народной Республики, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областей, а также Севастополя и Еврейской автономной области", — указано в публикации.Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Она состоялась в декабре 2023 года. Федеральный проект "Профессионалитет" входит в состав нового нацпроекта "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250425/rossija-2013428576.html

https://ria.ru/20250412/ekzamen-2010834603.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, владимир путин, общество, херсонская область