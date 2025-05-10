https://ria.ru/20250510/kitay-2016158246.html

Китай призвал Индию и Пакистан сохранять сдержанность

Китай призвал Индию и Пакистан сохранять сдержанность - РИА Новости, 10.05.2025

Китай призвал Индию и Пакистан сохранять сдержанность

Китай призывает Индию и Пакистан сохранять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к дальнейшему обострению, заявил МИД КНР. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T07:47:00+03:00

2025-05-10T07:47:00+03:00

2025-05-10T08:34:00+03:00

в мире

пакистан

индия

китай

geo

операция синдур в пакистане

обострение отношений между индией и пакистаном

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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Китай призывает Индию и Пакистан сохранять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к дальнейшему обострению, заявил МИД КНР. Ранее телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри сообщал, что Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, в том числе, авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики. В то же время индийское новостное агентство ANI со ссылкой на источники утверждает, что поражены четыре пакистанские авиабазы - при этом наименование четвертой не уточняется. "Китай пристально следит за ситуацией между Индией и Пакистаном и глубоко обеспокоен обострением. Мы настоятельно призываем Индию и Пакистан поставить мир и стабильность прежде всего, сохранять хладнокровие и сдержанность, вернуться в колею мирного политического урегулирования, избегать действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР. Отмечается, что это отвечает коренным интересам обеих стран, идет на пользу региональному миру и стабильности, а также является ожиданием международного сообщества. "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе", - говорится в сообщении. Ранее телеканал Geo сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. По сообщению телеканала, премьер Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование после старта операции против Индии. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250510/ssha-2016155868.html

https://ria.ru/20250509/kr-2016039761.html

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в мире, пакистан, индия, китай, geo, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном