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СМИ: министр общественной безопасности Китая приедет на переговоры с США - РИА Новости, 10.05.2025
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06:21 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kitay-2016154915.html
СМИ: министр общественной безопасности Китая приедет на переговоры с США
СМИ: министр общественной безопасности Китая приедет на переговоры с США - РИА Новости, 10.05.2025
СМИ: министр общественной безопасности Китая приедет на переговоры с США
Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун присоединится к торговым переговорам с США в Женеве, пишет издание Wall Street Journal. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:21:00+03:00
2025-05-10T06:21:00+03:00
сша
китай
ван сяохун
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун присоединится к торговым переговорам с США в Женеве, пишет издание Wall Street Journal. Ранее газета писала, что Ван Сяохун в частном порядке выразил заинтересованность в дальнейших контактах с Вашингтоном по проблеме фентанила и, возможно, встретится с чиновниками Трампа в США или другой стране. "Ван Сяохун, министр общественной безопасности и высокопоставленный руководитель в Государственном совете, кабинете министров Китая, войдет в состав китайской делегации во главе с вице-премьером Хэ Лифэном", - говорится в публикации. Глава китайской программы в вашингтонском аналитическом центре Stimson Юнь Сунь заявил изданию, что присутствие Вана на встрече сигнализирует о том, что борьба с фентанилом станет одной из ключевых тем переговоров. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли. Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая - актуальная ставка на нее составляет 145%. Вашингтон объяснял введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками тяжелого наркотика фентанила.
https://ria.ru/20250510/ssha-2016147481.html
https://ria.ru/20250509/poshliny-2016114078.html
сша
китай
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сша, китай, ван сяохун, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Ван Сяохун, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: министр общественной безопасности Китая приедет на переговоры с США

WSJ: министр общественной безопасности Китая присоединится к переговорам с США

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун присоединится к торговым переговорам с США в Женеве, пишет издание Wall Street Journal.
Ранее газета писала, что Ван Сяохун в частном порядке выразил заинтересованность в дальнейших контактах с Вашингтоном по проблеме фентанила и, возможно, встретится с чиновниками Трампа в США или другой стране.
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"Ван Сяохун, министр общественной безопасности и высокопоставленный руководитель в Государственном совете, кабинете министров Китая, войдет в состав китайской делегации во главе с вице-премьером Хэ Лифэном", - говорится в публикации.
Глава китайской программы в вашингтонском аналитическом центре Stimson Юнь Сунь заявил изданию, что присутствие Вана на встрече сигнализирует о том, что борьба с фентанилом станет одной из ключевых тем переговоров.
Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли. Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая - актуальная ставка на нее составляет 145%. Вашингтон объяснял введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками тяжелого наркотика фентанила.
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