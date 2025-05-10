https://ria.ru/20250510/kitay-2016154915.html

СМИ: министр общественной безопасности Китая приедет на переговоры с США

СМИ: министр общественной безопасности Китая приедет на переговоры с США - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: министр общественной безопасности Китая приедет на переговоры с США

Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун присоединится к торговым переговорам с США в Женеве, пишет издание Wall Street Journal. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T06:21:00+03:00

2025-05-10T06:21:00+03:00

2025-05-10T06:21:00+03:00

сша

китай

ван сяохун

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун присоединится к торговым переговорам с США в Женеве, пишет издание Wall Street Journal. Ранее газета писала, что Ван Сяохун в частном порядке выразил заинтересованность в дальнейших контактах с Вашингтоном по проблеме фентанила и, возможно, встретится с чиновниками Трампа в США или другой стране. "Ван Сяохун, министр общественной безопасности и высокопоставленный руководитель в Государственном совете, кабинете министров Китая, войдет в состав китайской делегации во главе с вице-премьером Хэ Лифэном", - говорится в публикации. Глава китайской программы в вашингтонском аналитическом центре Stimson Юнь Сунь заявил изданию, что присутствие Вана на встрече сигнализирует о том, что борьба с фентанилом станет одной из ключевых тем переговоров. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли. Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая - актуальная ставка на нее составляет 145%. Вашингтон объяснял введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками тяжелого наркотика фентанила.

https://ria.ru/20250510/ssha-2016147481.html

https://ria.ru/20250509/poshliny-2016114078.html

сша

китай

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сша, китай, ван сяохун, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт