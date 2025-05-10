Ушла повелительница "Времени"
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкРежиссер Калерия Кислова в телевизионной студии в Останкино
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Стало известно о кончине Калерии Кисловой, одной из основательниц советского и российского ТВ, без которой вся телевизионная (да и любая другая) картинка была бы сегодня другой.
Никто никогда и ни при каких обстоятельствах не называл ее протяжно и красиво "Калерия Венедиктовна".
Она говорила, что это долго и что эта формальность ничего не меняет в работе и в отношениях.
Лере — сохраню это обращение и здесь — Кисловой наша страна обязана тем, что с момента основания программы "Время", этой колыбели всех сегодняшних редакций информации (вне зависимости от носителя), выпуск был на экранах телевизоров всегда в назначенный час. Ни секундой раньше и ни секундой позже.
Она была главным режиссером этой флагманской программы и повелевала временем и "Временем", журналистами и теми, кто ими руководил. Ее главным и единственным приоритетом была во-временность и со-временность.
© фото из личного архива Калерии КисловойРежиссер телевидения Калерия Кислова
© фото из личного архива Калерии Кисловой
Режиссер телевидения Калерия Кислова
Мир мог рушиться, создаваться, рассыпаться на кусочки, все могло срываться и распадаться на атомы: Лера Кислова невозмутимо вела этот огромный корабль, набитый политикой, стрессом, событиями и людьми, крепко и уверенно держа его штурвал в своих руках.
Эти руки, которые никогда не дрожали, вели корабль самой первой программы телевизионных новостей — бабушки, а то и прабабушки нынешних выпусков новостей, как и современных телеподкастов.
Не хватит места перечислить все события в истории нашей огромной страны, которые эти руки смонтировали. А потом выдали в эфир. От трансляций съездов КПСС, которыми она командовала, до открытия и закрытия московской Олимпиады-1980. От крупного плана зажженного олимпийского огня до прощающегося с Играми талисмана Мишки.
Лера была не свидетелем эпохи и эпох. Она их делала. Создавала. Она эпохи эти — что советскую, что российскую, уже нынешнюю — формировала. Мы смотрели на происходящее ее глазами.
Она была нашими глазами во все ключевые события российской истории.
И в один из самых судьбоносных моментов, когда первый (и последний) президент СССР подписывал собственное заявление об отставке, — разумеется, тоже.
© фото из личного архива Калерии КисловойРежиссер телевидения Калерия Кислова и Михаил Горбачев
© фото из личного архива Калерии Кисловой
Режиссер телевидения Калерия Кислова и Михаил Горбачев
На наших — то есть на ее глазах — с флагштока спускали алое советское знамя, чтобы сразу же водрузить российский триколор.
Она была и нашими руками, и нашими глазами, и нашим сердцем — когда президент Ельцин поздравлял страну с Новым годом. И когда Борис Николаевич, понимая, что больше ему не сдюжить на этом посту, передавал власть и все полагающиеся российской власти регалии, включая ключи от ядерных арсеналов, новому лидеру, Владимиру Путину, — Лера, разумеется, была там, в главном кремлевском кабинете.
Это она руководила двумя первыми руководителями страны: тем, кто полномочия президента сдавал, и тем, кто их принимал.
Лера видела всех тех, кто решал судьбы мира, в котором мы живем сейчас. Она работала практически на всех госвизитах первых лиц. И мы, как нетрудно догадаться, видели эти визиты и встречи тоже ее глазами. В том числе и те, что проходили, что называется, "без галстуков".
© фото из личного архива Калерии КисловойРежиссер телевидения Калерия Кислова и Борис Ельцин
© фото из личного архива Калерии Кисловой
Режиссер телевидения Калерия Кислова и Борис Ельцин
Лидеры государств и республик СНГ ее не только знали. Они гордились тем, что они с ней дружат. Лера всегда была взаимна в этих симпатиях. Она своих друзей любила. Особое место среди ее друзей занимал первый руководитель независимого Азербайджана Гейдар Алиев, отец нынешнего лидера республики Ильхама Алиева. Лера говорила об Алиеве-старшем всегда с тактичным дружеским участием.
Нынешняя любовь всех редакций информации, всех сегодняшних журналистов, да и даже блогеров к крупному плану, к взгляду чуть выше объектива телекамеры или мобильного внедрена Лерой Кисловой.
Это она придумала так снимать. Потому что главное в кадре, как говорила она всегда, — это глаза. Взгляд автора или героя, о котором он рассказывает.
Сегодня, когда мы залипаем перед дисплеями наших гаджетов, на которых видим лица то журналистов, то политиков, то блогеров, то обычных пользователей соцсетей, конечно, ни о чем таком не думаем. Это кажется чем-то разумеющимся, но полвека назад на телевидении такой стиль был настоящей визуальной революцией.
© фото из личного архива Калерии КисловойРежиссер телевидения Калерия Кислова
© фото из личного архива Калерии Кисловой
Режиссер телевидения Калерия Кислова
Лера была незыблемой шкалой профессии, была примером спокойствия, доброжелательности, внимания и человеческой щедрости там и тогда, где и когда цвела не всегда и не во всем честная конкуренция и полыхали костры порой ничем не обеспеченных амбиций.
Она показала и доказала если не всем, то очень-очень многим, что главное в тележурналистике — не самопредъявление, а внятно, с пониманием и теплом рассказанная история. Смонтированная и выданная в эфир без опозданий. Ни секундой раньше и ни секундой позже.
История про людей. Про страну, в которой они живут. Про всех нас.
Мир телевидения сегодня осиротел.
Лера, Калерия Венедиктовна Кислова, ушла от нас на сотом году жизни.
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