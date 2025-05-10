https://ria.ru/20250510/kislova-2016247034.html

Ушла повелительница "Времени"

Ушла повелительница "Времени" - РИА Новости, 10.05.2025

Ушла повелительница "Времени"

Стало известно о кончине Калерии Кисловой, одной из основательниц советского и российского ТВ, без которой вся телевизионная (да и любая другая) картинка была... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:29:00+03:00

2025-05-10T19:29:00+03:00

2025-05-10T23:22:00+03:00

ссср

калерия кислова

журналистика

телевидение

россия

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Стало известно о кончине Калерии Кисловой, одной из основательниц советского и российского ТВ, без которой вся телевизионная (да и любая другая) картинка была бы сегодня другой.Никто никогда и ни при каких обстоятельствах не называл ее протяжно и красиво "Калерия Венедиктовна".Она говорила, что это долго и что эта формальность ничего не меняет в работе и в отношениях.Лере — сохраню это обращение и здесь — Кисловой наша страна обязана тем, что с момента основания программы "Время", этой колыбели всех сегодняшних редакций информации (вне зависимости от носителя), выпуск был на экранах телевизоров всегда в назначенный час. Ни секундой раньше и ни секундой позже.Она была главным режиссером этой флагманской программы и повелевала временем и "Временем", журналистами и теми, кто ими руководил. Ее главным и единственным приоритетом была во-временность и со-временность.Мир мог рушиться, создаваться, рассыпаться на кусочки, все могло срываться и распадаться на атомы: Лера Кислова невозмутимо вела этот огромный корабль, набитый политикой, стрессом, событиями и людьми, крепко и уверенно держа его штурвал в своих руках.Эти руки, которые никогда не дрожали, вели корабль самой первой программы телевизионных новостей — бабушки, а то и прабабушки нынешних выпусков новостей, как и современных телеподкастов.Не хватит места перечислить все события в истории нашей огромной страны, которые эти руки смонтировали. А потом выдали в эфир. От трансляций съездов КПСС, которыми она командовала, до открытия и закрытия московской Олимпиады-1980. От крупного плана зажженного олимпийского огня до прощающегося с Играми талисмана Мишки.Лера была не свидетелем эпохи и эпох. Она их делала. Создавала. Она эпохи эти — что советскую, что российскую, уже нынешнюю — формировала. Мы смотрели на происходящее ее глазами.Она была нашими глазами во все ключевые события российской истории.И в один из самых судьбоносных моментов, когда первый (и последний) президент СССР подписывал собственное заявление об отставке, — разумеется, тоже.На наших — то есть на ее глазах — с флагштока спускали алое советское знамя, чтобы сразу же водрузить российский триколор.Она была и нашими руками, и нашими глазами, и нашим сердцем — когда президент Ельцин поздравлял страну с Новым годом. И когда Борис Николаевич, понимая, что больше ему не сдюжить на этом посту, передавал власть и все полагающиеся российской власти регалии, включая ключи от ядерных арсеналов, новому лидеру, Владимиру Путину, — Лера, разумеется, была там, в главном кремлевском кабинете.Это она руководила двумя первыми руководителями страны: тем, кто полномочия президента сдавал, и тем, кто их принимал.Лера видела всех тех, кто решал судьбы мира, в котором мы живем сейчас. Она работала практически на всех госвизитах первых лиц. И мы, как нетрудно догадаться, видели эти визиты и встречи тоже ее глазами. В том числе и те, что проходили, что называется, "без галстуков".Лидеры государств и республик СНГ ее не только знали. Они гордились тем, что они с ней дружат. Лера всегда была взаимна в этих симпатиях. Она своих друзей любила. Особое место среди ее друзей занимал первый руководитель независимого Азербайджана Гейдар Алиев, отец нынешнего лидера республики Ильхама Алиева. Лера говорила об Алиеве-старшем всегда с тактичным дружеским участием.Нынешняя любовь всех редакций информации, всех сегодняшних журналистов, да и даже блогеров к крупному плану, к взгляду чуть выше объектива телекамеры или мобильного внедрена Лерой Кисловой.Это она придумала так снимать. Потому что главное в кадре, как говорила она всегда, — это глаза. Взгляд автора или героя, о котором он рассказывает.Сегодня, когда мы залипаем перед дисплеями наших гаджетов, на которых видим лица то журналистов, то политиков, то блогеров, то обычных пользователей соцсетей, конечно, ни о чем таком не думаем. Это кажется чем-то разумеющимся, но полвека назад на телевидении такой стиль был настоящей визуальной революцией.Лера была незыблемой шкалой профессии, была примером спокойствия, доброжелательности, внимания и человеческой щедрости там и тогда, где и когда цвела не всегда и не во всем честная конкуренция и полыхали костры порой ничем не обеспеченных амбиций.Она показала и доказала если не всем, то очень-очень многим, что главное в тележурналистике — не самопредъявление, а внятно, с пониманием и теплом рассказанная история. Смонтированная и выданная в эфир без опозданий. Ни секундой раньше и ни секундой позже.История про людей. Про страну, в которой они живут. Про всех нас.Мир телевидения сегодня осиротел.Лера, Калерия Венедиктовна Кислова, ушла от нас на сотом году жизни.

https://ria.ru/20250510/kislova-2016212082.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

ссср, калерия кислова, журналистика, телевидение, россия