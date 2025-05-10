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Умерла бывший режиссер программы "Время" Кислова

Умерла бывший режиссер программы "Время" Кислова - РИА Новости, 10.05.2025

Умерла бывший режиссер программы "Время" Кислова

Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:48:00+03:00

2025-05-10T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева в Telegram-канале."Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий XX века. Режиссер программы "Время" Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним", — написала она.Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в Каргате Новосибирской области. В 1961 году пришла на телевидение. Была режиссером парадов на Красной площади, под ее руководством проходили трансляции церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве, а также первый телемост между СССР и США. В ноябре прошлого года в "Галерее звезд" российского телерадиовещания, расположенной у подножия Останкинской телебашни, в ее честь открыли почетный знак.

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россия, москва, общество, калерия кислова, новосибирская область, каргат