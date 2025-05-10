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Умерла бывший режиссер программы "Время" Кислова - РИА Новости, 10.05.2025
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14:48 10.05.2025 (обновлено: 15:22 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/kislova-2016208451.html
Умерла бывший режиссер программы "Время" Кислова
Умерла бывший режиссер программы "Время" Кислова - РИА Новости, 10.05.2025
Умерла бывший режиссер программы "Время" Кислова
Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева в Telegram-канале."Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий XX века. Режиссер программы "Время" Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним", — написала она.Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в Каргате Новосибирской области. В 1961 году пришла на телевидение. Была режиссером парадов на Красной площади, под ее руководством проходили трансляции церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве, а также первый телемост между СССР и США. В ноябре прошлого года в "Галерее звезд" российского телерадиовещания, расположенной у подножия Останкинской телебашни, в ее честь открыли почетный знак.
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россия, москва, общество, калерия кислова, новосибирская область, каргат
Россия, Москва, Общество, Калерия Кислова, Новосибирская область, Каргат
Умерла бывший режиссер программы "Время" Кислова

Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер программы "Время" ЦТ Калерия Кислова (в центре)
Режиссер программы Время ЦТ Калерия Кислова (в центре) - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер программы "Время" ЦТ Калерия Кислова (в центре). Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева в Telegram-канале.
"Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий XX века. Режиссер программы "Время" Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним", — написала она.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкРежиссер Калерия Кислова в телевизионной студии в Останкино. 1983 год
Режиссер Калерия Кислова в телевизионной студии в Останкино - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Режиссер Калерия Кислова в телевизионной студии в Останкино. 1983 год
Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в Каргате Новосибирской области. В 1961 году пришла на телевидение. Была режиссером парадов на Красной площади, под ее руководством проходили трансляции церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве, а также первый телемост между СССР и США.
В ноябре прошлого года в "Галерее звезд" российского телерадиовещания, расположенной у подножия Останкинской телебашни, в ее честь открыли почетный знак.
© фото из личного архива Калерии КисловойРежиссер телевидения Калерия Кислова
Режиссер телевидения Калерия Кислова - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© фото из личного архива Калерии Кисловой
Режиссер телевидения Калерия Кислова. Архивное фото
 
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