Умерла бывший режиссер программы "Время" Кислова
Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер программы "Время" ЦТ Калерия Кислова (в центре)
Режиссер программы "Время" ЦТ Калерия Кислова (в центре). Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева в Telegram-канале.
"Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий XX века. Режиссер программы "Время" Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним", — написала она.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкРежиссер Калерия Кислова в телевизионной студии в Останкино. 1983 год
Режиссер Калерия Кислова в телевизионной студии в Останкино. 1983 год
Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в Каргате Новосибирской области. В 1961 году пришла на телевидение. Была режиссером парадов на Красной площади, под ее руководством проходили трансляции церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве, а также первый телемост между СССР и США.
В ноябре прошлого года в "Галерее звезд" российского телерадиовещания, расположенной у подножия Останкинской телебашни, в ее честь открыли почетный знак.
© фото из личного архива Калерии КисловойРежиссер телевидения Калерия Кислова
© фото из личного архива Калерии Кисловой
Режиссер телевидения Калерия Кислова. Архивное фото