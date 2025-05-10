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"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kiev-2016265899.html
"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех
"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех - РИА Новости, 10.05.2025
"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех
Пользователи социальной сети X высмеяли встречу западных лидеров с Владимиром Зеленским в Киеве. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:31:00+03:00
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специальная военная операция на украине
киев
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
фридрих мерц
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли встречу западных лидеров с Владимиром Зеленским в Киеве.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли на встречу с главой киевского режима. Зеленский опубликовал пост, прикрепив совместное фото."Коалиция дебилов", — не выдержал Eric."Попрошайка", — написал Ajcts."Вы смешны", — возмутилась Edna."Столько клоунов", — отметил First Punch."Комедия", — заявил Geo X.Как ранее писал Reuters, страны Европы и США завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, обсуждения продолжатся в выходные на встрече коалиции желающих, которая пройдет на Украине. При этом предложение могут выдвинуть "в ближайшие дни".
https://ria.ru/20250510/tramp-2016246887.html
https://ria.ru/20250510/nato-2016237001.html
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
киев
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киев, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц

"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех

© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли встречу западных лидеров с Владимиром Зеленским в Киеве.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли на встречу с главой киевского режима. Зеленский опубликовал пост, прикрепив совместное фото.
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"Коалиция дебилов", — не выдержал Eric.
"Попрошайка", — написал Ajcts.
"Вы смешны", — возмутилась Edna.
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"Столько клоунов", — отметил First Punch.
"Комедия", — заявил Geo X.
Как ранее писал Reuters, страны Европы и США завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, обсуждения продолжатся в выходные на встрече коалиции желающих, которая пройдет на Украине. При этом предложение могут выдвинуть "в ближайшие дни".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронФридрих Мерц
 
 
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