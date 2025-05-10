https://ria.ru/20250510/kiev-2016265899.html

"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех

"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех - РИА Новости, 10.05.2025

"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех

Пользователи социальной сети X высмеяли встречу западных лидеров с Владимиром Зеленским в Киеве. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:31:00+03:00

2025-05-10T23:31:00+03:00

2025-05-10T23:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

украина

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

фридрих мерц

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли встречу западных лидеров с Владимиром Зеленским в Киеве.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли на встречу с главой киевского режима. Зеленский опубликовал пост, прикрепив совместное фото."Коалиция дебилов", — не выдержал Eric."Попрошайка", — написал Ajcts."Вы смешны", — возмутилась Edna."Столько клоунов", — отметил First Punch."Комедия", — заявил Geo X.Как ранее писал Reuters, страны Европы и США завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, обсуждения продолжатся в выходные на встрече коалиции желающих, которая пройдет на Украине. При этом предложение могут выдвинуть "в ближайшие дни".

https://ria.ru/20250510/tramp-2016246887.html

https://ria.ru/20250510/nato-2016237001.html

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

киев

украина

франция

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киев, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц