"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех
© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли встречу западных лидеров с Владимиром Зеленским в Киеве.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли на встречу с главой киевского режима. Зеленский опубликовал пост, прикрепив совместное фото.
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"Коалиция дебилов", — не выдержал Eric.
"Попрошайка", — написал Ajcts.
"Вы смешны", — возмутилась Edna.
"Столько клоунов", — отметил First Punch.
"Комедия", — заявил Geo X.
Как ранее писал Reuters, страны Европы и США завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, обсуждения продолжатся в выходные на встрече коалиции желающих, которая пройдет на Украине. При этом предложение могут выдвинуть "в ближайшие дни".