https://ria.ru/20250510/ishim-2016167006.html

В тюменском селе вода в Ишиме превысила опасную отметку на 106 сантиметров

В тюменском селе вода в Ишиме превысила опасную отметку на 106 сантиметров - РИА Новости, 10.05.2025

В тюменском селе вода в Ишиме превысила опасную отметку на 106 сантиметров

Уровень реки Ишим у села Абатское превысил опасную отметку на 106 сантиметров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:18:00+03:00

2025-05-10T09:18:00+03:00

2025-05-10T10:43:00+03:00

александр моор

ишим (река)

ишимский район

тюменская область

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 10 мая — РИА Новости. Уровень реки Ишим у села Абатское превысил опасную отметку на 106 сантиметров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале. "За двое суток река Ишим в селе Абатском прибавила сразу полтора метра: вчера плюс 103 сантиметра и сегодня плюс 54. Уровень отметки "Опасное явление" превышен уже на 106 сантиметров. Теперь под водой уже вся пойма реки, сухих участков почти не осталось. Это не рекордные значения, дамбы и насыпи в райцентре и на федеральной трассе Р-402 имеют хороший запас. Они способны выдержать и более высокий уровень", — написал глава региона.Моор отметил, что интенсивность роста уровня воды снижается.Отметка опасного явления для этого участка реки — 960 сантиметров. Нынешний паводок в Абатском ожидается на уровне 2017 года, когда на пике вода поднималась до 1148 сантиметров. В прошлом году в половодье здесь зафиксировали рекордные 1236 сантиметров. Что касается Казанского, Ишимского районов и города Ишима, расположенных выше по течению реки, то там вода продолжает отступать, добавил губернатор.По его словам, постепенно освобождаются затопленные участки дорог в Ишимском районе, в самом городе Ишиме за двое суток уже минус 12 сантиметров.Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта.

https://ria.ru/20250430/moor-2014454440.html

https://ria.ru/20250320/pavodok-2006293839.html

ишим (река)

ишимский район

тюменская область

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Кадры из Тюменской области, где за сутки уровень реки Ишим поднялся на 54 см Уровень реки Ишим у села Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 54 см и достиг 1096 см, что выше отметки опасного явления на 106 см, сообщил губернатор Александр Моор. Это не рекордные значения, дамбы и насыпи в райцентре и на федеральной трассе Р-402 имеют хороший запас Нынешний паводок в Абатском ожидается на уровне 2017 года, когда на пике вода поднималась до 1148 см. В 2024-м в половодье уровень воды достигал рекордных 1236 см. 2025-05-10T09:18 true PT1M24S

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александр моор, ишим (река), ишимский район, тюменская область, происшествия