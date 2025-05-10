https://ria.ru/20250510/instrument-2016177043.html

В Kaspersky назвали главный инструмент для борьбы с телефонными мошенниками

В Kaspersky назвали главный инструмент для борьбы с телефонными мошенниками - РИА Новости, 10.05.2025

В Kaspersky назвали главный инструмент для борьбы с телефонными мошенниками

Недоверие является главным инструментом борьбы с массовыми дипфейками и телефонным мошенничеством: если речь заходит о деньгах, неважно, кем представился... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:33:00+03:00

2025-05-10T10:33:00+03:00

2025-05-10T10:33:00+03:00

лаборатория касперского

общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Недоверие является главным инструментом борьбы с массовыми дипфейками и телефонным мошенничеством: если речь заходит о деньгах, неважно, кем представился звонящий, - ему не нужно доверять, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. "Что делать с массовыми дипфейками и телефонным мошенничеством: неважно, кем представляются звонящие - сотрудниками государственных организаций, банков, правоохранительных органов, предлагающих перевести деньги на безопасный счет, - не нужно доверять в принципе, если речь заходит о деньгах", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что в таких случаях даже при звонках родственников - например, если якобы звонит мама - лучше всего положить трубку и перезвонить. Кроме этого, для защиты от мошеннических атак на телефон нужно установить любое защитное решение, а также программу, блокирующую спам-звонки. "Эти меры отсекут большую часть атак", - предупредил директор Kaspersky GReAT.

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014896521.html

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лаборатория касперского, общество