https://ria.ru/20250510/indiya-2016259340.html

Российские авиакомпании облетают закрытое воздушное пространство Индии

Российские авиакомпании облетают закрытое воздушное пространство Индии - РИА Новости, 10.05.2025

Российские авиакомпании облетают закрытое воздушное пространство Индии

Российские авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая закрытое воздушное пространство Индии, сообщила РИА Новости Росавиация. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая закрытое воздушное пространство Индии, сообщила РИА Новости Росавиация. Ранее в субботу первый заместитель главы МИД Индии сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. "Росавиация находится на связи с авиационными властями Индии. Отечественные авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая временно закрытое воздушное пространство Индии. То же самое с транзитными рейсами", - сообщило ведомство агентству. Там добавили, что "в случае изменения ситуации российским эксплуатантам будет оперативно доведена информация по поводу коррективов на использование воздушного пространства Индии".

https://ria.ru/20250510/indiya-2016255518.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

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