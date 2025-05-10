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Российские авиакомпании облетают закрытое воздушное пространство Индии
Российские авиакомпании облетают закрытое воздушное пространство Индии - РИА Новости, 10.05.2025
Российские авиакомпании облетают закрытое воздушное пространство Индии
Российские авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая закрытое воздушное пространство Индии, сообщила РИА Новости Росавиация. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T21:38:00+03:00
2025-05-10T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая закрытое воздушное пространство Индии, сообщила РИА Новости Росавиация. Ранее в субботу первый заместитель главы МИД Индии сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. "Росавиация находится на связи с авиационными властями Индии. Отечественные авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая временно закрытое воздушное пространство Индии. То же самое с транзитными рейсами", - сообщило ведомство агентству. Там добавили, что "в случае изменения ситуации российским эксплуатантам будет оперативно доведена информация по поводу коррективов на использование воздушного пространства Индии".
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индия, дели, гоа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном, общество, туризм, новости - туризм
Индия, Дели, Гоа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, В мире, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Общество, Туризм, Новости - Туризм
Российские авиакомпании облетают закрытое воздушное пространство Индии
Рейсы компаний РФ летят в Дели и на Гоа, обходя закрытое воздушное пространство