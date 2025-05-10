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МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 10.05.2025
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20:33 10.05.2025 (обновлено: 21:45 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/indiya-2016255518.html
МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 10.05.2025
МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий, индийская армия принимает ответные меры, заявил первый замглавы МИД страны Викрам Мисри во время... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T20:33:00+03:00
2025-05-10T21:45:00+03:00
в мире
индия
пакистан
обострение отношений между индией и пакистаном
исламабад
операция синдур в пакистане
дональд трамп
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий, индийская армия принимает ответные меры, заявил первый замглавы МИД страны Викрам Мисри во время короткого выступления."За последние два часа неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутые ранее этим вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооруженные силы (Индии. — Прим. ред.) дают адекватный ответ, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям. Призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения нарушений и отнестись к ситуации серьезно и ответственно", — сказал он.Индийские вооруженные силы получили инструкции решительно реагировать на любые случаи повторения нарушений договоренностей вдоль международной границы, добавил дипломат. Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.Тем не менее чуть позднее AFP со ссылкой на правительственный источник в Индии сообщило, что Исламабад нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
https://ria.ru/20250510/bylbz-2016215180.html
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в мире, индия, пакистан, обострение отношений между индией и пакистаном, исламабад, операция синдур в пакистане, дональд трамп
В мире, Индия, Пакистан, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Исламабад, Операция Синдур в Пакистане, Дональд Трамп
МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня

МИД Индии обвинил Пакистан в неоднократном нарушении режима прекращения огня

© AP Photo / Dar YasinИндийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий, индийская армия принимает ответные меры, заявил первый замглавы МИД страны Викрам Мисри во время короткого выступления.
"За последние два часа неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутые ранее этим вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооруженные силы (Индии. — Прим. ред.) дают адекватный ответ, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям. Призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения нарушений и отнестись к ситуации серьезно и ответственно", — сказал он.
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Индийские вооруженные силы получили инструкции решительно реагировать на любые случаи повторения нарушений договоренностей вдоль международной границы, добавил дипломат.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.
Тем не менее чуть позднее AFP со ссылкой на правительственный источник в Индии сообщило, что Исламабад нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.

Эскалация конфликта

Напряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
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Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
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В миреИндияПакистанОбострение отношений между Индией и ПакистаномИсламабадОперация Синдур в ПакистанеДональд Трамп
 
 
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