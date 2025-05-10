https://ria.ru/20250510/indiya-2016145225.html

СМИ: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

СМИ: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T01:29:00+03:00

2025-05-10T01:29:00+03:00

2025-05-10T04:37:00+03:00

в мире

индия

операция синдур в пакистане

пакистан

geo

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007613716_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_948da754bfbf66831cac4f5dd96b589d.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри."Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на заявление Чаудри.Чаудри заявил, что в ходе атаки ущерба нанесено не было.В то же время индийское новостное агентство ANI со ссылкой на источники утверждает, что поражены четыре пакистанские авиабазы - при этом наименование четвертой не уточняется.

https://ria.ru/20250509/kashmir-2016130110.html

индия

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, операция синдур в пакистане, пакистан, geo