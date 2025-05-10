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СМИ: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам - РИА Новости, 10.05.2025
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01:29 10.05.2025 (обновлено: 04:37 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/indiya-2016145225.html
СМИ: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам
СМИ: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам - РИА Новости, 10.05.2025
СМИ: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам
Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T01:29:00+03:00
2025-05-10T04:37:00+03:00
в мире
индия
операция синдур в пакистане
пакистан
geo
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри."Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на заявление Чаудри.Чаудри заявил, что в ходе атаки ущерба нанесено не было.В то же время индийское новостное агентство ANI со ссылкой на источники утверждает, что поражены четыре пакистанские авиабазы - при этом наименование четвертой не уточняется.
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в мире, индия, операция синдур в пакистане, пакистан, geo
В мире, Индия, Операция Синдур в Пакистане, Пакистан, Geo
СМИ: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

Geo: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

© Фото : Government of IndiaИндийская ракета вертикального пуска "земля-воздух" малой дальности (VL-SRSAM)
Индийская ракета вертикального пуска земля-воздух малой дальности (VL-SRSAM) - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : Government of India
Индийская ракета вертикального пуска "земля-воздух" малой дальности (VL-SRSAM). Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
"Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на заявление Чаудри.
Чаудри заявил, что в ходе атаки ущерба нанесено не было.
В то же время индийское новостное агентство ANI со ссылкой на источники утверждает, что поражены четыре пакистанские авиабазы - при этом наименование четвертой не уточняется.
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В миреИндияОперация Синдур в ПакистанеПакистанGeo
 
 
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