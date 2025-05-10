Индия опровергла заявления Пакистана об уничтожении ЗРК С-400
Офицер ВВС Индии Сингх опровергла заявления Пакистана об уничтожении С-400
ЗРК С-400. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Армия Индии опровергает заявления Пакистана об уничтожении, в частности, индийской системы ЗРК С-400 и базы с ракетами Brahmos, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх.
"Пакистан также пытался продолжить злонамеренную кампанию дезинформации, распространяя в социальных сетях заявления об уничтожении индийской системы С-400 в Адампоре, уничтожении аэродромов в Сураткаре и Сирсе, базы Brahmos в Нагроте, позиций артиллерийских орудий в Дейрангари и передового склада боеприпасов в Чандигархе, а также о серьезном ущербе, нанесенном другим военным объектам. Индия недвусмысленно отвергает эти ложные заявления, распространяемые Пакистаном", - сказала Сингх в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.