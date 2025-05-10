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Индия опровергла заявления Пакистана об уничтожении ЗРК С-400 - РИА Новости, 10.05.2025
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09:25 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/indija-2016168756.html
Индия опровергла заявления Пакистана об уничтожении ЗРК С-400
Индия опровергла заявления Пакистана об уничтожении ЗРК С-400 - РИА Новости, 10.05.2025
Индия опровергла заявления Пакистана об уничтожении ЗРК С-400
Армия Индии опровергает заявления Пакистана об уничтожении, в частности, индийской системы ЗРК С-400 и базы с ракетами Brahmos, заявила командир авиакрыла... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:25:00+03:00
2025-05-10T09:25:00+03:00
в мире
индия
пакистан
исламабад
с-400 «триумф»
брамос
операция синдур в пакистане
обострение отношений индии и пакистана
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Армия Индии опровергает заявления Пакистана об уничтожении, в частности, индийской системы ЗРК С-400 и базы с ракетами Brahmos, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх. "Пакистан также пытался продолжить злонамеренную кампанию дезинформации, распространяя в социальных сетях заявления об уничтожении индийской системы С-400 в Адампоре, уничтожении аэродромов в Сураткаре и Сирсе, базы Brahmos в Нагроте, позиций артиллерийских орудий в Дейрангари и передового склада боеприпасов в Чандигархе, а также о серьезном ущербе, нанесенном другим военным объектам. Индия недвусмысленно отвергает эти ложные заявления, распространяемые Пакистаном", - сказала Сингх в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
индия
пакистан
исламабад
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в мире, индия, пакистан, исламабад, с-400 «триумф», брамос, операция синдур в пакистане, обострение отношений индии и пакистана
В мире, Индия, Пакистан, Исламабад, С-400 «Триумф», Брамос, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений Индии и Пакистана
Индия опровергла заявления Пакистана об уничтожении ЗРК С-400

Офицер ВВС Индии Сингх опровергла заявления Пакистана об уничтожении С-400

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗРК С-400
ЗРК С-400 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ЗРК С-400. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Армия Индии опровергает заявления Пакистана об уничтожении, в частности, индийской системы ЗРК С-400 и базы с ракетами Brahmos, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх.
"Пакистан также пытался продолжить злонамеренную кампанию дезинформации, распространяя в социальных сетях заявления об уничтожении индийской системы С-400 в Адампоре, уничтожении аэродромов в Сураткаре и Сирсе, базы Brahmos в Нагроте, позиций артиллерийских орудий в Дейрангари и передового склада боеприпасов в Чандигархе, а также о серьезном ущербе, нанесенном другим военным объектам. Индия недвусмысленно отвергает эти ложные заявления, распространяемые Пакистаном", - сказала Сингх в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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В миреИндияПакистанИсламабадС-400 «Триумф»БрамосОперация Синдур в ПакистанеОбострение отношений Индии и Пакистана
 
 
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