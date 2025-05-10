https://ria.ru/20250510/indija-2016168756.html

Индия опровергла заявления Пакистана об уничтожении ЗРК С-400

Индия опровергла заявления Пакистана об уничтожении ЗРК С-400 - РИА Новости, 10.05.2025

Индия опровергла заявления Пакистана об уничтожении ЗРК С-400

Армия Индии опровергает заявления Пакистана об уничтожении, в частности, индийской системы ЗРК С-400 и базы с ракетами Brahmos, заявила командир авиакрыла... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:25:00+03:00

2025-05-10T09:25:00+03:00

2025-05-10T09:25:00+03:00

в мире

индия

пакистан

исламабад

с-400 «триумф»

брамос

операция синдур в пакистане

обострение отношений индии и пакистана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148572/57/1485725723_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_4f4e72fd0d5d46653952710d657d7155.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Армия Индии опровергает заявления Пакистана об уничтожении, в частности, индийской системы ЗРК С-400 и базы с ракетами Brahmos, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх. "Пакистан также пытался продолжить злонамеренную кампанию дезинформации, распространяя в социальных сетях заявления об уничтожении индийской системы С-400 в Адампоре, уничтожении аэродромов в Сураткаре и Сирсе, базы Brahmos в Нагроте, позиций артиллерийских орудий в Дейрангари и передового склада боеприпасов в Чандигархе, а также о серьезном ущербе, нанесенном другим военным объектам. Индия недвусмысленно отвергает эти ложные заявления, распространяемые Пакистаном", - сказала Сингх в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

индия

пакистан

исламабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, пакистан, исламабад, с-400 «триумф», брамос, операция синдур в пакистане, обострение отношений индии и пакистана