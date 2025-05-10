https://ria.ru/20250510/gunba-2016263834.html

Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений

Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений - РИА Новости, 10.05.2025

Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений

Отношения России и Абхазии развиваются динамично, большую важность представляет запуск авиасообщения между двумя странами, заявил абхазский президент Бадра... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:19:00+03:00

2025-05-10T23:19:00+03:00

2025-05-10T23:30:00+03:00

абхазия

россия

политика

бадра гунба

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Абхазии развиваются динамично, большую важность представляет запуск авиасообщения между двумя странами, заявил абхазский президент Бадра Гунба."Что касается российско-абхазских взаимоотношений, они развиваются динамично… Для нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено", - сказал Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, россия, политика, бадра гунба, владимир путин