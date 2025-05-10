https://ria.ru/20250510/gunba-2016263834.html
Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений
Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений - РИА Новости, 10.05.2025
Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений
Отношения России и Абхазии развиваются динамично, большую важность представляет запуск авиасообщения между двумя странами, заявил абхазский президент Бадра... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:19:00+03:00
2025-05-10T23:19:00+03:00
2025-05-10T23:30:00+03:00
абхазия
россия
политика
бадра гунба
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Абхазии развиваются динамично, большую важность представляет запуск авиасообщения между двумя странами, заявил абхазский президент Бадра Гунба."Что касается российско-абхазских взаимоотношений, они развиваются динамично… Для нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено", - сказал Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, политика, бадра гунба, владимир путин
Абхазия, Россия, Политика, Бадра Гунба, Владимир Путин
Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений
Гунба: российско-абхазские отношения развиваются динамично