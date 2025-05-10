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Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений - РИА Новости, 10.05.2025
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23:19 10.05.2025 (обновлено: 23:30 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/gunba-2016263834.html
Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений
Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений - РИА Новости, 10.05.2025
Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений
Отношения России и Абхазии развиваются динамично, большую важность представляет запуск авиасообщения между двумя странами, заявил абхазский президент Бадра... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:19:00+03:00
2025-05-10T23:30:00+03:00
абхазия
россия
политика
бадра гунба
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Абхазии развиваются динамично, большую важность представляет запуск авиасообщения между двумя странами, заявил абхазский президент Бадра Гунба."Что касается российско-абхазских взаимоотношений, они развиваются динамично… Для нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено", - сказал Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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абхазия, россия, политика, бадра гунба, владимир путин
Абхазия, Россия, Политика, Бадра Гунба, Владимир Путин
Гунба оценил развитие российско-абхазских отношений

Гунба: российско-абхазские отношения развиваются динамично

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Абхазии развиваются динамично, большую важность представляет запуск авиасообщения между двумя странами, заявил абхазский президент Бадра Гунба.
"Что касается российско-абхазских взаимоотношений, они развиваются динамично… Для нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено", - сказал Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией, заявил Путин
Вчера, 23:17
 
АбхазияРоссияПолитикаБадра ГунбаВладимир Путин
 
 
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