https://ria.ru/20250510/granata-2016187956.html

В Подмосковье в жилом доме взорвалась граната

В Подмосковье в жилом доме взорвалась граната - РИА Новости, 10.05.2025

В Подмосковье в жилом доме взорвалась граната

Два человека погибли после взрыва гранаты в жилом доме в подмосковном городе Лосино-Петровский, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:55:00+03:00

2025-05-10T11:55:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Два человека погибли после взрыва гранаты в жилом доме в подмосковном городе Лосино-Петровский, сообщает прокуратура Московской области. "Предварительно установлено, что сегодня ночью четверо местных жителей, находясь в квартире на улице Проезд Горького распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из мужчин решил продемонстрировать другому боевую гранату. Они вышли для этого в подъезд, где граната сдетонировала и оба мужчины погибли на месте", - говорится в сообщении. Щелковская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту (ст. 222.1 УК РФ, ч.3 ст.109 УК РФ).

https://ria.ru/20250510/pozhar-2016187226.html

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происшествия