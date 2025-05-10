https://ria.ru/20250510/gosduma-2016150359.html

В ГД напомнили об опасности некачественных жидкостей для розжига

В ГД напомнили об опасности некачественных жидкостей для розжига - РИА Новости, 10.05.2025

В ГД напомнили об опасности некачественных жидкостей для розжига

Некачественные жидкости для розжига могут содержать большое количество вредных химических веществ, при сгорании которых будут выделяться ядовитые газы,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T04:13:00+03:00

2025-05-10T04:13:00+03:00

2025-05-10T04:13:00+03:00

общество

сергей леонов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Некачественные жидкости для розжига могут содержать большое количество вредных химических веществ, при сгорании которых будут выделяться ядовитые газы, способные вызвать отравление организма, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "В теплый весенне-летний сезон наиболее популярным видом отдыха у наших граждан является выезд на природу. Во время такого отдыха следует предельно внимательно относиться к безопасности своего здоровья. Помимо того, что, например, не рекомендуется переедать много шашлыка, также важно обезопасить себя во время самого приготовления. Для этого стоит обращать внимание на используемую жидкость для розжига. Отмечу, что некачественный розжиг представляет серьезную опасность, особенно при неправильном обращении или несоблюдении мер предосторожности. Не рекомендую приобретать дешевые жидкости, так как они могут содержать большое количество вредных химических веществ, при сгорании которых будут выделяться ядовитые газы, способные вызвать отравление организма", - сказал Леонов. По его словам, средства для розжига на основе метанола - одни из самых опасных, так как метиловый спирт, проникая в организм человека с парами, может привести к его отравлению. "Если у жидкости есть запах, например, бензина, керосина или ацетона – это зачастую опасное средство, его покупать точно нельзя. Кроме того, плохое качество жидкости может привести к образованию неприятного запаха и привкуса у приготовленного мяса или рыбы", - отметил он. Парламентарий добавил, что следует выбирать продукцию известных производителей, имеющих сертификаты качества, также следует обращать внимание на состав продукта. "Предпочтительнее покупать жидкости на основе парафина или растительного масла. Парафиновые считаются самыми безопасными, не выделяют токсичные соединения, не имеют запаха, не провоцируют образование копоти. А растительное масло не выделяет токсичных паров при горении", - подчеркнул Леонов. Он также напомнил, что жидкость для розжига необходимо хранить вдали от детей и домашних питомцев.

https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012339204.html

https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011941346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей леонов, госдума рф