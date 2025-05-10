Рейтинг@Mail.ru
В ГД напомнили об опасности некачественных жидкостей для розжига - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/gosduma-2016150359.html
В ГД напомнили об опасности некачественных жидкостей для розжига
В ГД напомнили об опасности некачественных жидкостей для розжига - РИА Новости, 10.05.2025
В ГД напомнили об опасности некачественных жидкостей для розжига
Некачественные жидкости для розжига могут содержать большое количество вредных химических веществ, при сгорании которых будут выделяться ядовитые газы,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:13:00+03:00
2025-05-10T04:13:00+03:00
общество
сергей леонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Некачественные жидкости для розжига могут содержать большое количество вредных химических веществ, при сгорании которых будут выделяться ядовитые газы, способные вызвать отравление организма, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "В теплый весенне-летний сезон наиболее популярным видом отдыха у наших граждан является выезд на природу. Во время такого отдыха следует предельно внимательно относиться к безопасности своего здоровья. Помимо того, что, например, не рекомендуется переедать много шашлыка, также важно обезопасить себя во время самого приготовления. Для этого стоит обращать внимание на используемую жидкость для розжига. Отмечу, что некачественный розжиг представляет серьезную опасность, особенно при неправильном обращении или несоблюдении мер предосторожности. Не рекомендую приобретать дешевые жидкости, так как они могут содержать большое количество вредных химических веществ, при сгорании которых будут выделяться ядовитые газы, способные вызвать отравление организма", - сказал Леонов. По его словам, средства для розжига на основе метанола - одни из самых опасных, так как метиловый спирт, проникая в организм человека с парами, может привести к его отравлению. "Если у жидкости есть запах, например, бензина, керосина или ацетона – это зачастую опасное средство, его покупать точно нельзя. Кроме того, плохое качество жидкости может привести к образованию неприятного запаха и привкуса у приготовленного мяса или рыбы", - отметил он. Парламентарий добавил, что следует выбирать продукцию известных производителей, имеющих сертификаты качества, также следует обращать внимание на состав продукта. "Предпочтительнее покупать жидкости на основе парафина или растительного масла. Парафиновые считаются самыми безопасными, не выделяют токсичные соединения, не имеют запаха, не провоцируют образование копоти. А растительное масло не выделяет токсичных паров при горении", - подчеркнул Леонов. Он также напомнил, что жидкость для розжига необходимо хранить вдали от детей и домашних питомцев.
https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012339204.html
https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011941346.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей леонов, госдума рф
Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ
В ГД напомнили об опасности некачественных жидкостей для розжига

Депутат Леонов: использовать некачественные жидкости для розжига опасно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Некачественные жидкости для розжига могут содержать большое количество вредных химических веществ, при сгорании которых будут выделяться ядовитые газы, способные вызвать отравление организма, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"В теплый весенне-летний сезон наиболее популярным видом отдыха у наших граждан является выезд на природу. Во время такого отдыха следует предельно внимательно относиться к безопасности своего здоровья. Помимо того, что, например, не рекомендуется переедать много шашлыка, также важно обезопасить себя во время самого приготовления. Для этого стоит обращать внимание на используемую жидкость для розжига. Отмечу, что некачественный розжиг представляет серьезную опасность, особенно при неправильном обращении или несоблюдении мер предосторожности. Не рекомендую приобретать дешевые жидкости, так как они могут содержать большое количество вредных химических веществ, при сгорании которых будут выделяться ядовитые газы, способные вызвать отравление организма", - сказал Леонов.
кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В Госдуме предупредили об опасности сервисов для конвертации файлов
20 апреля, 02:20
По его словам, средства для розжига на основе метанола - одни из самых опасных, так как метиловый спирт, проникая в организм человека с парами, может привести к его отравлению.
"Если у жидкости есть запах, например, бензина, керосина или ацетона – это зачастую опасное средство, его покупать точно нельзя. Кроме того, плохое качество жидкости может привести к образованию неприятного запаха и привкуса у приготовленного мяса или рыбы", - отметил он.
Парламентарий добавил, что следует выбирать продукцию известных производителей, имеющих сертификаты качества, также следует обращать внимание на состав продукта.
"Предпочтительнее покупать жидкости на основе парафина или растительного масла. Парафиновые считаются самыми безопасными, не выделяют токсичные соединения, не имеют запаха, не провоцируют образование копоти. А растительное масло не выделяет токсичных паров при горении", - подчеркнул Леонов.
Он также напомнил, что жидкость для розжига необходимо хранить вдали от детей и домашних питомцев.
Мангал на балконе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе
18 апреля, 02:50
 
ОбществоСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала