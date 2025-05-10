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В Госдуме рассказали, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт - РИА Новости, 10.05.2025
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02:19 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/gosduma-2016146407.html
В Госдуме рассказали, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт
В Госдуме рассказали, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт - РИА Новости, 10.05.2025
В Госдуме рассказали, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт
Полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, а также Герои Советского Союза,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T02:19:00+03:00
2025-05-10T02:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, а также Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "В 2025 году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капитального ремонта. Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, а также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей — на основании регионального законодательства", - сказал Якубовский. Он добавил, что компенсация в размере 50% взносов имеют граждане в возрасте от 70 до 79 лет, проживающие одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие от радиационных катастроф, например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО "Маяк". Парламентарий отметил, что данные льготы предоставляются по заявлению, которое можно оформить через МФЦ, органы социальной защиты населения или портал "Госуслуги". Кроме того, по его словам, льгота предоставляется только на одно жилое помещение, находящееся в собственности гражданина и являющееся его местом постоянного проживания. Якубовский добавил, что в отдельных регионах могут действовать дополнительные льготы, например, для многодетных семей, ветеранов труда, участников СВО и членов их семей.
https://ria.ru/20250425/svo-2013306769.html
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общество, жилье, россия, александр якубовский, госдума рф, чернобыльская аэс
Общество, Жилье, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, Чернобыльская АЭС
В Госдуме рассказали, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт

Депутат Якубовский: освобождены от уплаты взносов за капремонт Герои РФ и СССР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, а также Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"В 2025 году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капитального ремонта. Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, а также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей — на основании регионального законодательства", - сказал Якубовский.
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Он добавил, что компенсация в размере 50% взносов имеют граждане в возрасте от 70 до 79 лет, проживающие одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие от радиационных катастроф, например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО "Маяк".
Парламентарий отметил, что данные льготы предоставляются по заявлению, которое можно оформить через МФЦ, органы социальной защиты населения или портал "Госуслуги".
Кроме того, по его словам, льгота предоставляется только на одно жилое помещение, находящееся в собственности гражданина и являющееся его местом постоянного проживания.
Якубовский добавил, что в отдельных регионах могут действовать дополнительные льготы, например, для многодетных семей, ветеранов труда, участников СВО и членов их семей.
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