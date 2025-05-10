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В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:05 10.05.2025 (обновлено: 01:09 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/gosduma-2016144583.html
В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ
В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ - РИА Новости, 10.05.2025
В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается вдвое увеличить... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T01:05:00+03:00
2025-05-10T01:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сергей миронов
яна лантратова
михаил мишустин
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и полностью компенсировать им расходы на услуги ЖКХ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Законопроектом предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны", — сообщается в пояснительной записке к проекту. Также предлагается уточнить правила выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт, включая членов семей ветеранов. В документах отмечается, что суммарная накопленная инфляция за последние 10 лет превысила 85%, а реальная покупательная способность фиксированных социальных выплат за это время практически сократилась вдвое. Уточняется, что индексация, предусмотренная действующим законодательством, не компенсирует в полной мере этот рост цен. Кроме того, авторы инициативы направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать данной предложение и предоставить информацию о возможных бюджетных расходах. Документ также имеется в распоряжении агентства. "Мы были и всегда будем в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Предлагаемые нами изменения – это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда", — сказал Миронов РИА Новости. Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с законопроектом ежемесячные выплаты планируется повысить до 6 176, 4 632, 3 398 и 1 854 тысяч рублей в зависимости от категории, к которой относятся ветераны. Также, в беседе с агентством Лантратова сообщила, что в год 80-летия Великой Победы необходимо сделать всё, чтобы ветераны жили достойно, и их заслуги перед Россией не имеют срока давности, а благодарность им должна быть не формальной, а реальной. "Мы обязаны сделать всё, чтобы наши ветераны чувствовали заботу государства и общества. Это наш моральный долг перед теми, кто подарил нам будущее", — добавила парламентарий.
https://ria.ru/20250508/mironov-2015717582.html
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015430986.html
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общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, михаил мишустин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Михаил Мишустин, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ

Депутаты СРЗП предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и полностью компенсировать им расходы на услуги ЖКХ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Законопроектом предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также предлагается уточнить правила выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт, включая членов семей ветеранов.
В документах отмечается, что суммарная накопленная инфляция за последние 10 лет превысила 85%, а реальная покупательная способность фиксированных социальных выплат за это время практически сократилась вдвое. Уточняется, что индексация, предусмотренная действующим законодательством, не компенсирует в полной мере этот рост цен.
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Кроме того, авторы инициативы направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать данной предложение и предоставить информацию о возможных бюджетных расходах. Документ также имеется в распоряжении агентства.
"Мы были и всегда будем в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Предлагаемые нами изменения – это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда", — сказал Миронов РИА Новости.
Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с законопроектом ежемесячные выплаты планируется повысить до 6 176, 4 632, 3 398 и 1 854 тысяч рублей в зависимости от категории, к которой относятся ветераны.
Также, в беседе с агентством Лантратова сообщила, что в год 80-летия Великой Победы необходимо сделать всё, чтобы ветераны жили достойно, и их заслуги перед Россией не имеют срока давности, а благодарность им должна быть не формальной, а реальной.
"Мы обязаны сделать всё, чтобы наши ветераны чувствовали заботу государства и общества. Это наш моральный долг перед теми, кто подарил нам будущее", — добавила парламентарий.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияСергей МироновЯна ЛантратоваМихаил МишустинГосдума РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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