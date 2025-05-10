https://ria.ru/20250510/gosduma-2016144583.html

В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ

В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ - РИА Новости, 10.05.2025

В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается вдвое увеличить... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T01:05:00+03:00

2025-05-10T01:05:00+03:00

2025-05-10T01:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

сергей миронов

яна лантратова

михаил мишустин

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и полностью компенсировать им расходы на услуги ЖКХ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Законопроектом предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны", — сообщается в пояснительной записке к проекту. Также предлагается уточнить правила выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт, включая членов семей ветеранов. В документах отмечается, что суммарная накопленная инфляция за последние 10 лет превысила 85%, а реальная покупательная способность фиксированных социальных выплат за это время практически сократилась вдвое. Уточняется, что индексация, предусмотренная действующим законодательством, не компенсирует в полной мере этот рост цен. Кроме того, авторы инициативы направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать данной предложение и предоставить информацию о возможных бюджетных расходах. Документ также имеется в распоряжении агентства. "Мы были и всегда будем в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Предлагаемые нами изменения – это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда", — сказал Миронов РИА Новости. Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с законопроектом ежемесячные выплаты планируется повысить до 6 176, 4 632, 3 398 и 1 854 тысяч рублей в зависимости от категории, к которой относятся ветераны. Также, в беседе с агентством Лантратова сообщила, что в год 80-летия Великой Победы необходимо сделать всё, чтобы ветераны жили достойно, и их заслуги перед Россией не имеют срока давности, а благодарность им должна быть не формальной, а реальной. "Мы обязаны сделать всё, чтобы наши ветераны чувствовали заботу государства и общества. Это наш моральный долг перед теми, кто подарил нам будущее", — добавила парламентарий.

https://ria.ru/20250508/mironov-2015717582.html

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015430986.html

https://ria.ru/20250419/genotsid-2012222550.html

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общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, михаил мишустин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне