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Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ
Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 10.05.2025
Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ
Женщина ранена в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T22:30:00+03:00
2025-05-10T22:30:00+03:00
2025-05-10T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Женщина ранена в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи она доставлена в Октябрьскую РБ", - говорится в сообщении.
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Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ
Гладков: при атаке ВСУ пострадала жительница белгородского села Ясные Зори