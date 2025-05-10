https://ria.ru/20250510/gladkov-2016261881.html

Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ

Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 10.05.2025

Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ

Женщина ранена в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T22:30:00+03:00

2025-05-10T22:30:00+03:00

2025-05-10T22:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Женщина ранена в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи она доставлена в Октябрьскую РБ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины