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Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/gladkov-2016261881.html
Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ
Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 10.05.2025
Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ
Женщина ранена в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T22:30:00+03:00
2025-05-10T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Женщина ранена в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи она доставлена в Октябрьскую РБ", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ

Гладков: при атаке ВСУ пострадала жительница белгородского села Ясные Зори

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Женщина ранена в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи она доставлена в Октябрьскую РБ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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