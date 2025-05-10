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Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции - РИА Новости, 10.05.2025
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15:38 10.05.2025 (обновлено: 16:08 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/germaniya-2016213004.html
Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции
Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции - РИА Новости, 10.05.2025
Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции
Поднявшие бунт и забаррикадировавшиеся в психиатрической больнице в ФРГ преступники сдались полиции, сообщила в субботу газета Bild. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:38:00+03:00
2025-05-10T16:08:00+03:00
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Поднявшие бунт и забаррикадировавшиеся в психиатрической больнице в ФРГ преступники сдались полиции, сообщила в субботу газета Bild.По данным издания, полиции земли Северный Рейн-Вестфалия удалось убедить злоумышленников прекратить сопротивление.Ранее издание сообщало, что до пяти находившихся под охраной пациентов расположенной в общине Бедбург-Хау судебно-психиатрической больницы соорудили в здании баррикады и зажгли огонь.К месту событий прибыл вооруженный спецназ полиции, который смог убедить преступников сдаться. Информация о том, что преступники могли взять заложников, не подтвердилась.
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германия
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в мире, германия, северный рейн-вестфалия
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия
Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции

Bild: забаррикадировавшиеся в психбольнице в ФРГ преступники сдались спецназу

© AP Photo / Matthias SchraderПолиция Германии
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Полиция Германии . Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Поднявшие бунт и забаррикадировавшиеся в психиатрической больнице в ФРГ преступники сдались полиции, сообщила в субботу газета Bild.
По данным издания, полиции земли Северный Рейн-Вестфалия удалось убедить злоумышленников прекратить сопротивление.
Ранее издание сообщало, что до пяти находившихся под охраной пациентов расположенной в общине Бедбург-Хау судебно-психиатрической больницы соорудили в здании баррикады и зажгли огонь.
К месту событий прибыл вооруженный спецназ полиции, который смог убедить преступников сдаться. Информация о том, что преступники могли взять заложников, не подтвердилась.
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