https://ria.ru/20250510/germaniya-2016213004.html
Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции
Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции - РИА Новости, 10.05.2025
Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции
Поднявшие бунт и забаррикадировавшиеся в психиатрической больнице в ФРГ преступники сдались полиции, сообщила в субботу газета Bild. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:38:00+03:00
2025-05-10T15:38:00+03:00
2025-05-10T16:08:00+03:00
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Поднявшие бунт и забаррикадировавшиеся в психиатрической больнице в ФРГ преступники сдались полиции, сообщила в субботу газета Bild.По данным издания, полиции земли Северный Рейн-Вестфалия удалось убедить злоумышленников прекратить сопротивление.Ранее издание сообщало, что до пяти находившихся под охраной пациентов расположенной в общине Бедбург-Хау судебно-психиатрической больницы соорудили в здании баррикады и зажгли огонь.К месту событий прибыл вооруженный спецназ полиции, который смог убедить преступников сдаться. Информация о том, что преступники могли взять заложников, не подтвердилась.
https://ria.ru/20250419/pobeg-2012280033.html
германия
северный рейн-вестфалия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, северный рейн-вестфалия
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия
Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции
Bild: забаррикадировавшиеся в психбольнице в ФРГ преступники сдались спецназу