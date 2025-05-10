https://ria.ru/20250510/germaniya-2016213004.html

Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции

Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции - РИА Новости, 10.05.2025

Bild: в ФРГ преступники, поднявшие бунт в психбольнице, сдались полиции

Поднявшие бунт и забаррикадировавшиеся в психиатрической больнице в ФРГ преступники сдались полиции, сообщила в субботу газета Bild. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:38:00+03:00

2025-05-10T15:38:00+03:00

2025-05-10T16:08:00+03:00

в мире

германия

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Поднявшие бунт и забаррикадировавшиеся в психиатрической больнице в ФРГ преступники сдались полиции, сообщила в субботу газета Bild.По данным издания, полиции земли Северный Рейн-Вестфалия удалось убедить злоумышленников прекратить сопротивление.Ранее издание сообщало, что до пяти находившихся под охраной пациентов расположенной в общине Бедбург-Хау судебно-психиатрической больницы соорудили в здании баррикады и зажгли огонь.К месту событий прибыл вооруженный спецназ полиции, который смог убедить преступников сдаться. Информация о том, что преступники могли взять заложников, не подтвердилась.

https://ria.ru/20250419/pobeg-2012280033.html

германия

северный рейн-вестфалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, северный рейн-вестфалия