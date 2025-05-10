https://ria.ru/20250510/germaniya-2016207278.html

В Германии вспыхнул бунт в психбольнице для преступников, пишет Bild

В Германии вспыхнул бунт в психбольнице для преступников, пишет Bild - РИА Новости, 10.05.2025

В Германии вспыхнул бунт в психбольнице для преступников, пишет Bild

В немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия вспыхнул бунт в психбольнице для преступников, пишет Bild. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:30:00+03:00

2025-05-10T14:30:00+03:00

2025-05-10T23:07:00+03:00

в мире

германия

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости. В немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия вспыхнул бунт в психбольнице для преступников, пишет Bild.По данным таблоида, инцидент произошел в судебно-психиатрической больнице в общине Бедбург-Хау. До пяти пациентов, находившихся под охраной, построили в здании баррикады и развели огонь, к месту происшествия спешит спецназ.Позднее издание сообщило, что преступники сдались полиции, их убедили прекратить сопротивление.Информация о том, что злоумышленники могли взять заложников, не подтвердилась.

https://ria.ru/20250420/germaniya-2012414593.html

германия

северный рейн-вестфалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, северный рейн-вестфалия