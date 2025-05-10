https://ria.ru/20250510/garri-2016153679.html

СМИ: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга

СМИ: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга

Британский принц Гарри попал в объектив дверного звонка в лондонском районе Фулхэм, минимум трижды ошибившись адресом в поисках дома приятеля, сообщает газета... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T05:48:00+03:00

2025-05-10T05:48:00+03:00

2025-05-10T05:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Британский принц Гарри попал в объектив дверного звонка в лондонском районе Фулхэм, минимум трижды ошибившись адресом в поисках дома приятеля, сообщает газета Sun. Второго мая апелляционный суд Англии и Уэльса отверг претензии принца Гарри к Исполнительному комитету по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC), который решил снизить его уровень полицейской охраны во время нахождении в Великобритании - присутствовавший в суде принц попал в объектив дверного звонка в ходе связанного с разбирательством визита в британскую столицу. "Камера дверного звонка запечатлела принца Гарри звонящим в дома "в поисках друга". Герцог Сассекский, который был в Лондоне и заявил в суде, что чувствует себя небезопасно без полицейских с оружием, попытал счастье по меньшей мере в трех домах, прежде чем нашел необходимый", - пишет газета. На приложенном газетой изображении можно видеть принца звонящим в дверь одного из домов и параллельно говорящим по телефону. По словам одного из очевидцев, Гарри звонил в двери в противоположных концах улицы, а расстояние между ними составляет несколько сотен метров - поведение принца показалось ему странным. В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В связи с этим Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC) принял решение, что Гарри больше не нужен такой же высокий уровень защиты.

https://ria.ru/20250416/garri-2011483383.html

https://ria.ru/20250330/prints-garri-2008190643.html

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