Рейтинг@Mail.ru
СМИ: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/garri-2016153679.html
СМИ: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга
СМИ: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга - РИА Новости, 10.05.2025
СМИ: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга
Британский принц Гарри попал в объектив дверного звонка в лондонском районе Фулхэм, минимум трижды ошибившись адресом в поисках дома приятеля, сообщает газета... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T05:48:00+03:00
2025-05-10T05:48:00+03:00
в мире
жилье
великобритания
англия
уэльс
меган маркл
sun
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125507/09/1255070978_0:578:1503:1423_1920x0_80_0_0_d60ffd1600bd15149f6cc1e86fcc9d38.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Британский принц Гарри попал в объектив дверного звонка в лондонском районе Фулхэм, минимум трижды ошибившись адресом в поисках дома приятеля, сообщает газета Sun. Второго мая апелляционный суд Англии и Уэльса отверг претензии принца Гарри к Исполнительному комитету по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC), который решил снизить его уровень полицейской охраны во время нахождении в Великобритании - присутствовавший в суде принц попал в объектив дверного звонка в ходе связанного с разбирательством визита в британскую столицу. "Камера дверного звонка запечатлела принца Гарри звонящим в дома "в поисках друга". Герцог Сассекский, который был в Лондоне и заявил в суде, что чувствует себя небезопасно без полицейских с оружием, попытал счастье по меньшей мере в трех домах, прежде чем нашел необходимый", - пишет газета. На приложенном газетой изображении можно видеть принца звонящим в дверь одного из домов и параллельно говорящим по телефону. По словам одного из очевидцев, Гарри звонил в двери в противоположных концах улицы, а расстояние между ними составляет несколько сотен метров - поведение принца показалось ему странным. В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В связи с этим Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC) принял решение, что Гарри больше не нужен такой же высокий уровень защиты.
https://ria.ru/20250416/garri-2011483383.html
https://ria.ru/20250330/prints-garri-2008190643.html
великобритания
англия
уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125507/09/1255070978_0:437:1503:1564_1920x0_80_0_0_b0d5bbfdf0e859520e815a4de04f5f40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жилье, великобритания, англия, уэльс, меган маркл, sun
В мире, Жилье, Великобритания, Англия, Уэльс, Меган Маркл, Sun
СМИ: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга

Sun: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках дома приятеля

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, PoolБританский принц Гарри
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, Pool
Британский принц Гарри. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Британский принц Гарри попал в объектив дверного звонка в лондонском районе Фулхэм, минимум трижды ошибившись адресом в поисках дома приятеля, сообщает газета Sun.
Второго мая апелляционный суд Англии и Уэльса отверг претензии принца Гарри к Исполнительному комитету по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC), который решил снизить его уровень полицейской охраны во время нахождении в Великобритании - присутствовавший в суде принц попал в объектив дверного звонка в ходе связанного с разбирательством визита в британскую столицу.
Принц Гарри во время визита во Львов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
На Украине начался скандал из-за "русского" подарка принцу Гарри во Львове
16 апреля, 01:27
"Камера дверного звонка запечатлела принца Гарри звонящим в дома "в поисках друга". Герцог Сассекский, который был в Лондоне и заявил в суде, что чувствует себя небезопасно без полицейских с оружием, попытал счастье по меньшей мере в трех домах, прежде чем нашел необходимый", - пишет газета.
На приложенном газетой изображении можно видеть принца звонящим в дверь одного из домов и параллельно говорящим по телефону.
По словам одного из очевидцев, Гарри звонил в двери в противоположных концах улицы, а расстояние между ними составляет несколько сотен метров - поведение принца показалось ему странным.
В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В связи с этим Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC) принял решение, что Гарри больше не нужен такой же высокий уровень защиты.
Принц Гарри - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
СМИ: глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле
30 марта, 00:26
 
В миреЖильеВеликобританияАнглияУэльсМеган МарклSun
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала