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Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом
Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом - РИА Новости, 11.05.2025
Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом
Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-10T23:57:00+03:00
2025-05-10T23:57:00+03:00
2025-05-11T00:01:00+03:00
южная осетия
россия
политика
алан гаглоев
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев."И руководство республики, и рядовые граждане, исходя из наших возможностей, поддерживаем наших ребят, периодически ездим в зону специальной военной операции, встречаемся, привозим гуманитарную помощь. Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее", - сказал Гаглоев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
https://ria.ru/20250510/osetiya-2016268829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, россия, политика, алан гаглоев, владимир путин
Южная Осетия, Россия, Политика, Алан Гаглоев, Владимир Путин
Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом
Гаглоев заявил, что поддерживает южноосетинских бойцов в зоне СВО