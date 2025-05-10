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Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом - РИА Новости, 11.05.2025
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23:57 10.05.2025 (обновлено: 00:01 11.05.2025)
https://ria.ru/20250510/gagloev-2016269861.html
Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом
Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом - РИА Новости, 11.05.2025
Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом
Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-10T23:57:00+03:00
2025-05-11T00:01:00+03:00
южная осетия
россия
политика
алан гаглоев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев."И руководство республики, и рядовые граждане, исходя из наших возможностей, поддерживаем наших ребят, периодически ездим в зону специальной военной операции, встречаемся, привозим гуманитарную помощь. Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее", - сказал Гаглоев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
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южная осетия, россия, политика, алан гаглоев, владимир путин
Южная Осетия, Россия, Политика, Алан Гаглоев, Владимир Путин
Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом

Гаглоев заявил, что поддерживает южноосетинских бойцов в зоне СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
"И руководство республики, и рядовые граждане, исходя из наших возможностей, поддерживаем наших ребят, периодически ездим в зону специальной военной операции, встречаемся, привозим гуманитарную помощь. Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее", - сказал Гаглоев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
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