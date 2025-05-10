https://ria.ru/20250510/gagloev-2016269861.html

Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом

Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом - РИА Новости, 11.05.2025

Глава Южной Осетии назвал СВО общим делом

Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-10T23:57:00+03:00

2025-05-10T23:57:00+03:00

2025-05-11T00:01:00+03:00

южная осетия

россия

политика

алан гаглоев

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев."И руководство республики, и рядовые граждане, исходя из наших возможностей, поддерживаем наших ребят, периодически ездим в зону специальной военной операции, встречаемся, привозим гуманитарную помощь. Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее", - сказал Гаглоев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

https://ria.ru/20250510/osetiya-2016268829.html

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная осетия, россия, политика, алан гаглоев, владимир путин