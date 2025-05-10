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Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
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23:51 10.05.2025 (обновлено: 00:03 11.05.2025)
https://ria.ru/20250510/gagloev-2016269231.html
Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией
Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика высоко ценит братские отношения с Россией, всегда поддерживает решения Москвы и проведение... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-10T23:51:00+03:00
2025-05-11T00:03:00+03:00
южная осетия
россия
москва
политика
алан гаглоев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика высоко ценит братские отношения с Россией, всегда поддерживает решения Москвы и проведение специальной военной операции."Владимир Владимирович, мы высоко ценим особые, по-настоящему братские отношения между Российской Федерацией и Южной Осетией, дорожим этими отношениями. Ну и, конечно же, Южная Осетия всегда поддерживает решения руководства Российской Федерации. Мы полностью поддерживаем проведение специальной военной операции", - сказал Гаглоев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.Он также поблагодарил Россию за "масштабную поддержку республики" и её народа.
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южная осетия, россия, москва, политика, алан гаглоев, владимир путин
Южная Осетия, Россия, Москва, Политика, Алан Гаглоев, Владимир Путин
Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией

Гаглоев: Южная Осетия поддерживает решения Москвы и проведение СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика высоко ценит братские отношения с Россией, всегда поддерживает решения Москвы и проведение специальной военной операции.
"Владимир Владимирович, мы высоко ценим особые, по-настоящему братские отношения между Российской Федерацией и Южной Осетией, дорожим этими отношениями. Ну и, конечно же, Южная Осетия всегда поддерживает решения руководства Российской Федерации. Мы полностью поддерживаем проведение специальной военной операции", - сказал Гаглоев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Он также поблагодарил Россию за "масштабную поддержку республики" и её народа.
Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО
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Южная ОсетияРоссияМоскваПолитикаАлан ГаглоевВладимир Путин
 
 
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