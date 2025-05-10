https://ria.ru/20250510/gagloev-2016269231.html

Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией

Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией - РИА Новости, 11.05.2025

Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика высоко ценит братские отношения с Россией, всегда поддерживает решения Москвы и проведение... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-10T23:51:00+03:00

2025-05-10T23:51:00+03:00

2025-05-11T00:03:00+03:00

южная осетия

россия

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политика

алан гаглоев

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика высоко ценит братские отношения с Россией, всегда поддерживает решения Москвы и проведение специальной военной операции."Владимир Владимирович, мы высоко ценим особые, по-настоящему братские отношения между Российской Федерацией и Южной Осетией, дорожим этими отношениями. Ну и, конечно же, Южная Осетия всегда поддерживает решения руководства Российской Федерации. Мы полностью поддерживаем проведение специальной военной операции", - сказал Гаглоев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.Он также поблагодарил Россию за "масштабную поддержку республики" и её народа.

https://ria.ru/20250510/osetiya-2016268829.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная осетия, россия, москва, политика, алан гаглоев, владимир путин