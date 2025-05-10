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Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией
Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика высоко ценит братские отношения с Россией, всегда поддерживает решения Москвы и проведение... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-10T23:51:00+03:00
2025-05-10T23:51:00+03:00
2025-05-11T00:03:00+03:00
южная осетия
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политика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика высоко ценит братские отношения с Россией, всегда поддерживает решения Москвы и проведение специальной военной операции."Владимир Владимирович, мы высоко ценим особые, по-настоящему братские отношения между Российской Федерацией и Южной Осетией, дорожим этими отношениями. Ну и, конечно же, Южная Осетия всегда поддерживает решения руководства Российской Федерации. Мы полностью поддерживаем проведение специальной военной операции", - сказал Гаглоев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.Он также поблагодарил Россию за "масштабную поддержку республики" и её народа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Гаглоев заявил, что Южная Осетия ценит братские отношения с Россией
Гаглоев: Южная Осетия поддерживает решения Москвы и проведение СВО