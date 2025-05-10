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Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025
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23:44 10.05.2025 (обновлено: 23:51 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/gagloev-2016267808.html
Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии
Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025
Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:44:00+03:00
2025-05-10T23:51:00+03:00
политика
владимир путин
южная осетия
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева, передает корреспондент РИА Новости.Заявления российского лидераРазумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Все это в контексте нашей работы — направление важное, если не сказать — чрезвычайно важное.Заявления главы Южной ОсетииПрезидент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
https://ria.ru/20250420/putin-2012364321.html
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южная осетия
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политика, владимир путин, южная осетия, россия
Политика, Владимир Путин, Южная Осетия, Россия

Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента России Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
Встреча президента России Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента России Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева, передает корреспондент РИА Новости.

Заявления российского лидера

  • Сегодняшние отношения России и Южной Осетии строятся на базе договора о союзничестве 2015 года;
  • Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, в том числе в сфере экономики, здравоохранения и образования:
«
Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Все это в контексте нашей работы — направление важное, если не сказать — чрезвычайно важное.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей
20 апреля, 10:29

Заявления главы Южной Осетии

  • Цхинвал высоко ценит братские отношения с Россией, всегда поддерживает решения Москвы и проведение спецоперации;
  • Гаглоев выразил уверенность, что Россия и Южная Осетия вместе добьются победы на СВО;
  • Он поблагодарил Путина за масштабную поддержку республики.
Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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