Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента России Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
© Фотохост-агентство РИА Новости
Встреча президента России Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева, передает корреспондент РИА Новости.
Заявления российского лидера
- Сегодняшние отношения России и Южной Осетии строятся на базе договора о союзничестве 2015 года;
- Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, в том числе в сфере экономики, здравоохранения и образования:
«
Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Все это в контексте нашей работы — направление важное, если не сказать — чрезвычайно важное.
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Заявления главы Южной Осетии
- Цхинвал высоко ценит братские отношения с Россией, всегда поддерживает решения Москвы и проведение спецоперации;
- Гаглоев выразил уверенность, что Россия и Южная Осетия вместе добьются победы на СВО;
- Он поблагодарил Путина за масштабную поддержку республики.
Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.