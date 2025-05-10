https://ria.ru/20250510/gagloev-2016267808.html

Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии

Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025

Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:44:00+03:00

2025-05-10T23:44:00+03:00

2025-05-10T23:51:00+03:00

политика

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева, передает корреспондент РИА Новости.Заявления российского лидераРазумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Все это в контексте нашей работы — направление важное, если не сказать — чрезвычайно важное.Заявления главы Южной ОсетииПрезидент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

https://ria.ru/20250420/putin-2012364321.html

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015528020.html

южная осетия

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, южная осетия, россия