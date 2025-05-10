Рейтинг@Mail.ru
Во Франции круизный теплоход врезался в баржу на реке Рона - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:10 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/frantsiya-2016205178.html
Во Франции круизный теплоход врезался в баржу на реке Рона
Во Франции круизный теплоход врезался в баржу на реке Рона - РИА Новости, 10.05.2025
Во Франции круизный теплоход врезался в баржу на реке Рона
Речной круизный теплоход Bijou du Rhône с более чем 100 пассажирами на борту врезался в баржу на реке Рона во Франции в ночь на субботу, сообщает местное... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:10:00+03:00
2025-05-10T14:10:00+03:00
туризм
в мире
франция
германия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016204903_0:459:2000:1584_1920x0_80_0_0_4c9fa6b4184876b8f64c36b2b6a5cf74.jpg
ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Речной круизный теплоход Bijou du Rhône с более чем 100 пассажирами на борту врезался в баржу на реке Рона во Франции в ночь на субботу, сообщает местное издание Dauphiné Libéré. "Авария произошла в ночь с пятницы, 9 (мая), на субботу, 10 мая, на реке Рона, недалеко от коммуны Саблон", - говорится в статье. Инцидент произошел примерно в 1.30 по местному времени (2.30 мск). По информации издания, на борту теплохода находится 127 граждан Германии. В результате сильного столкновения был поврежден корпус теплохода, а баржа получила значительные повреждения. Удар пришелся выше ватерлинии, поэтому затонуть теплоход не должен, пишет издание. Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия. Пассажиров и членов экипажа планируется высадить и доставить до их места назначения на автобусах. Ожидается, что эвакуация пройдет в воскресенье.
https://ria.ru/20240905/teplokhody-1970900489.html
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016204903_0:271:2000:1771_1920x0_80_0_0_1934b761446ac10e5aaf3db644442dff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, германия, новости - туризм
Туризм, В мире, Франция, Германия, Новости - Туризм
Во Франции круизный теплоход врезался в баржу на реке Рона

Круизный теплоход со 127 пассажирами на борту врезался в баржу на реке Рона

© Фото : nicko cruisesКруизный теплоход Bijou du Rhone
Круизный теплоход Bijou du Rhone - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : nicko cruises
Круизный теплоход Bijou du Rhone. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Речной круизный теплоход Bijou du Rhône с более чем 100 пассажирами на борту врезался в баржу на реке Рона во Франции в ночь на субботу, сообщает местное издание Dauphiné Libéré.
"Авария произошла в ночь с пятницы, 9 (мая), на субботу, 10 мая, на реке Рона, недалеко от коммуны Саблон", - говорится в статье.
Инцидент произошел примерно в 1.30 по местному времени (2.30 мск). По информации издания, на борту теплохода находится 127 граждан Германии. В результате сильного столкновения был поврежден корпус теплохода, а баржа получила значительные повреждения. Удар пришелся выше ватерлинии, поэтому затонуть теплоход не должен, пишет издание.
Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия. Пассажиров и членов экипажа планируется высадить и доставить до их места назначения на автобусах. Ожидается, что эвакуация пройдет в воскресенье.
Вид на реку Дон - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Ростовской области столкнулись два теплохода
5 сентября 2024, 18:33
 
ТуризмВ миреФранцияГерманияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала