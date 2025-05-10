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Во Франции круизный теплоход врезался в баржу на реке Рона

Во Франции круизный теплоход врезался в баржу на реке Рона - РИА Новости, 10.05.2025

Во Франции круизный теплоход врезался в баржу на реке Рона

Речной круизный теплоход Bijou du Rhône с более чем 100 пассажирами на борту врезался в баржу на реке Рона во Франции в ночь на субботу, сообщает местное... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:10:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Речной круизный теплоход Bijou du Rhône с более чем 100 пассажирами на борту врезался в баржу на реке Рона во Франции в ночь на субботу, сообщает местное издание Dauphiné Libéré. "Авария произошла в ночь с пятницы, 9 (мая), на субботу, 10 мая, на реке Рона, недалеко от коммуны Саблон", - говорится в статье. Инцидент произошел примерно в 1.30 по местному времени (2.30 мск). По информации издания, на борту теплохода находится 127 граждан Германии. В результате сильного столкновения был поврежден корпус теплохода, а баржа получила значительные повреждения. Удар пришелся выше ватерлинии, поэтому затонуть теплоход не должен, пишет издание. Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия. Пассажиров и членов экипажа планируется высадить и доставить до их места назначения на автобусах. Ожидается, что эвакуация пройдет в воскресенье.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, германия, новости - туризм