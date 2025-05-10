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ВМФ опроверг сообщения о перехвате российской подводной лодки

ВМФ опроверг сообщения о перехвате российской подводной лодки - РИА Новости, 10.05.2025

ВМФ опроверг сообщения о перехвате российской подводной лодки

Российские подводные лодки выполняют свои учебно-боевые задачи в мировом океане, их перехватить невозможно, сообщил РИА Новости источник в Главном штабе ВМФ,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:01:00+03:00

2025-05-10T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские подводные лодки выполняют свои учебно-боевые задачи в мировом океане, их перехватить невозможно, сообщил РИА Новости источник в Главном штабе ВМФ, комментируя публикации британских СМИ о якобы "перехвате" российской подлодки в Ла-Манше."В СМИ сообщалось, что британский флот "перехватил" в проливе Ла-Манш дизель-электрическую подводную лодку ВМФ России "Краснодар". Формулировка "перехватил" выглядит по крайней мере нелепо. Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. Называть это "перехватом" смешно и неквалифицированно", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что подлодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась в месту базирования и "сенсации в этом никакой нет".

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