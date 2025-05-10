Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:38 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/fitso--2016186128.html
Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной
Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной - РИА Новости, 10.05.2025
Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю Дня Победы чрезвычайно успешной, заявив, что Европе следует проводить политику... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:38:00+03:00
2025-05-10T11:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
в мире
европа
роберт фицо
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015929852_0:113:2079:1283_1920x0_80_0_0_017e6410f7b1fc7ad298027f215f4f2b.jpg
БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю Дня Победы чрезвычайно успешной, заявив, что Европе следует проводить политику сотрудничества, а не ненависти. &quot;Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах&quot;, - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он уточнил, что у него состоялись переговоры с лидерами РФ, Китая, Бразилии и Вьетнама. "Думаю, что стоило ехать сюда. Это проявление суверенной словацкой внешней политики, где нам никто не может указывать, что мы можем или не можем", - добавил Фицо. Он подчеркнул, что Европе нужна Россия, а России нужна Европа. "Мы должны проводить политику сотрудничества, а не политику ненависти и железных занавесов", - заключил Фицо.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250509/fitso-2016139226.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015929852_67:0:2016:1462_1920x0_80_0_0_65c9698aea7632cab204b949ac3afb27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, в мире, европа, роберт фицо, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, В мире, Европа, Роберт Фицо, День Победы
Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю Дня Победы чрезвычайно успешной, заявив, что Европе следует проводить политику сотрудничества, а не ненависти.
«

"Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Он уточнил, что у него состоялись переговоры с лидерами РФ, Китая, Бразилии и Вьетнама.
«
"Думаю, что стоило ехать сюда. Это проявление суверенной словацкой внешней политики, где нам никто не может указывать, что мы можем или не можем", - добавил Фицо.
Он подчеркнул, что Европе нужна Россия, а России нужна Европа. "Мы должны проводить политику сотрудничества, а не политику ненависти и железных занавесов", - заключил Фицо.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Фицо рассказал, какие варианты рассматривал для приезда в Москву
Вчера, 23:44
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваВ миреЕвропаРоберт ФицоДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала