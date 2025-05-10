https://ria.ru/20250510/fitso--2016186128.html

Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной

Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной - РИА Новости, 10.05.2025

Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю Дня Победы чрезвычайно успешной, заявив, что Европе следует проводить политику... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:38:00+03:00

2025-05-10T11:38:00+03:00

2025-05-10T11:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

в мире

европа

роберт фицо

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015929852_0:113:2079:1283_1920x0_80_0_0_017e6410f7b1fc7ad298027f215f4f2b.jpg

БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю Дня Победы чрезвычайно успешной, заявив, что Европе следует проводить политику сотрудничества, а не ненависти. "Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он уточнил, что у него состоялись переговоры с лидерами РФ, Китая, Бразилии и Вьетнама. "Думаю, что стоило ехать сюда. Это проявление суверенной словацкой внешней политики, где нам никто не может указывать, что мы можем или не можем", - добавил Фицо. Он подчеркнул, что Европе нужна Россия, а России нужна Европа. "Мы должны проводить политику сотрудничества, а не политику ненависти и железных занавесов", - заключил Фицо.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250509/fitso-2016139226.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, в мире, европа, роберт фицо, день победы