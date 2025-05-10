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Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной
Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной - РИА Новости, 10.05.2025
Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю Дня Победы чрезвычайно успешной, заявив, что Европе следует проводить политику... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:38:00+03:00
2025-05-10T11:38:00+03:00
2025-05-10T11:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю Дня Победы чрезвычайно успешной, заявив, что Европе следует проводить политику сотрудничества, а не ненависти. "Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он уточнил, что у него состоялись переговоры с лидерами РФ, Китая, Бразилии и Вьетнама. "Думаю, что стоило ехать сюда. Это проявление суверенной словацкой внешней политики, где нам никто не может указывать, что мы можем или не можем", - добавил Фицо. Он подчеркнул, что Европе нужна Россия, а России нужна Европа. "Мы должны проводить политику сотрудничества, а не политику ненависти и железных занавесов", - заключил Фицо.* Запрещена в РФ как экстремистская
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, в мире, европа, роберт фицо, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, В мире, Европа, Роберт Фицо, День Победы
Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной
Премьер Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной