https://ria.ru/20250510/filippo-2016225000.html

Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции

Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 10.05.2025

Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ужесточении санкций против России... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:45:00+03:00

2025-05-10T16:45:00+03:00

2025-05-10T16:45:00+03:00

в мире

россия

франция

германия

фридрих мерц

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ужесточении санкций против России. "Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - Прим.ред)!" — говорится в публикации. Филиппо призвал бороться с этим безумием и стать суверенными. В субботу Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от "перемирия", несмотря на то, что киевский режим нарушал все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.

https://ria.ru/20250510/koshkovich-2016162424.html

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в мире, россия, франция, германия, фридрих мерц