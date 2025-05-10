Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции
Политик Филиппо раскритиковал заявление Мерца об усилении санкций против России
© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ужесточении санкций против России.
"Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - Прим.ред)!" — говорится в публикации.
Филиппо призвал бороться с этим безумием и стать суверенными.
В субботу Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от "перемирия", несмотря на то, что киевский режим нарушал все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.
"Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - Прим.ред)!" — говорится в публикации.
Филиппо призвал бороться с этим безумием и стать суверенными.
В субботу Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от "перемирия", несмотря на то, что киевский режим нарушал все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.