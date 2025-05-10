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Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 10.05.2025
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16:45 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/filippo-2016225000.html
Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции
Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 10.05.2025
Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ужесточении санкций против России... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:45:00+03:00
2025-05-10T16:45:00+03:00
в мире
россия
франция
германия
фридрих мерц
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ужесточении санкций против России. "Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - Прим.ред)!" — говорится в публикации. Филиппо призвал бороться с этим безумием и стать суверенными. В субботу Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от "перемирия", несмотря на то, что киевский режим нарушал все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20250510/koshkovich-2016162424.html
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в мире, россия, франция, германия, фридрих мерц
В мире, Россия, Франция, Германия, Фридрих Мерц
Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции

Политик Филиппо раскритиковал заявление Мерца об усилении санкций против России

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ужесточении санкций против России.

"Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - Прим.ред)!" — говорится в публикации.

Филиппо призвал бороться с этим безумием и стать суверенными.

В субботу Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от "перемирия", несмотря на то, что киевский режим нарушал все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.
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