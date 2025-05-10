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NYT: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США - РИА Новости, 10.05.2025
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16:43 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/evropa-2016224569.html
NYT: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США
NYT: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США - РИА Новости, 10.05.2025
NYT: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США
Объединение европейских стран "коалиции желающих" не сможет обеспечить Украину необходимым оружием без участия США, сообщает американская газета New York Times. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:43:00+03:00
2025-05-10T16:43:00+03:00
украина
россия
сша
сергей лавров
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Объединение европейских стран "коалиции желающих" не сможет обеспечить Украину необходимым оружием без участия США, сообщает американская газета New York Times. "Европейские лидеры обеспокоены тем, что они не смогут поставлять Украине необходимое ей оружие. Пока что, похоже, они оказались правы. Так называемая "коалиция желающих" европейских государств, поддерживающих Украину, с трудом доставляет армейское снаряжение и ресурсы на поля сражений с тех пор, как (президент США Дональд - ред.) Трамп ясно дал понять, что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению безопасности Украины", - говорится в публикации газеты. Издание отмечает, что сложности с обеспечением Украины военным оснащением связаны с тем, что одновременно Европа вынуждена пополнять и собственные арсеналы. Как отметил изданию директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл, речь идет о том, что европейские страны не могут полностью заменить военную помощь США Киеву в краткосрочной перспективе, однако могут сделать это в средне- или долгосрочной перспективе, "если у нее (Европы - ред.) будет такое желание". При этом, согласно мнению газеты, в случае отсутствия необходимых поставок вооружений Украина продолжит отступать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Вооруженные силы РФ зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня, сообщило в субботу Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250124/es-1995270144.html
https://ria.ru/20250507/merts-2015571366.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, европа
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Европа
NYT: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США

NYT: коалиция желающих не сможет обеспечить Украину оружием без участия США

© AP Photo / Matt RourkeСнаряды M795 на заводе боеприпасов
Снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Объединение европейских стран "коалиции желающих" не сможет обеспечить Украину необходимым оружием без участия США, сообщает американская газета New York Times.
"Европейские лидеры обеспокоены тем, что они не смогут поставлять Украине необходимое ей оружие. Пока что, похоже, они оказались правы. Так называемая "коалиция желающих" европейских государств, поддерживающих Украину, с трудом доставляет армейское снаряжение и ресурсы на поля сражений с тех пор, как (президент США Дональд - ред.) Трамп ясно дал понять, что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению безопасности Украины", - говорится в публикации газеты.
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Издание отмечает, что сложности с обеспечением Украины военным оснащением связаны с тем, что одновременно Европа вынуждена пополнять и собственные арсеналы.
Как отметил изданию директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл, речь идет о том, что европейские страны не могут полностью заменить военную помощь США Киеву в краткосрочной перспективе, однако могут сделать это в средне- или долгосрочной перспективе, "если у нее (Европы - ред.) будет такое желание".
При этом, согласно мнению газеты, в случае отсутствия необходимых поставок вооружений Украина продолжит отступать.
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Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Вооруженные силы РФ зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня, сообщило в субботу Минобороны РФ.
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УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреЕвропа
 
 
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