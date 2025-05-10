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ЕС поддержал призыв к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:43 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/es-2016145520.html
ЕС поддержал призыв к прекращению огня на Украине
ЕС поддержал призыв к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 10.05.2025
ЕС поддержал призыв к прекращению огня на Украине
ЕС поддерживает призыв к 30-дневному прекращению огня на Украине и считает, что это даст пространство для "содержательных переговоров о подлинном мире",... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T01:43:00+03:00
2025-05-10T01:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
кайя каллас
фридрих мерц
дмитрий песков
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. ЕС поддерживает призыв к 30-дневному прекращению огня на Украине и считает, что это даст пространство для "содержательных переговоров о подлинном мире", говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов. "ЕС остается твердым в своей приверженности всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине... и приветствует все усилия по достижению такого мира. Мы присоединяемся к... призыву о полном, безусловном прекращении огня на срок не менее 30 дней. Эта пауза в боевых действиях может… предоставить пространство для содержательных переговоров о подлинном мире", - говорится в заявлении Каллас от имени Евросоюза. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129445.html
https://ria.ru/20250313/tramp-2004870683.html
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в мире, россия, украина, германия, кайя каллас, фридрих мерц, дмитрий песков, евросоюз, нато, день победы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Кайя Каллас, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, День Победы
ЕС поддержал призыв к прекращению огня на Украине

В ЕС поддержали призыв к 30-дневному прекращению огня на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. ЕС поддерживает призыв к 30-дневному прекращению огня на Украине и считает, что это даст пространство для "содержательных переговоров о подлинном мире", говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии
Вчера, 22:29
"ЕС остается твердым в своей приверженности всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине... и приветствует все усилия по достижению такого мира. Мы присоединяемся к... призыву о полном, безусловном прекращении огня на срок не менее 30 дней. Эта пауза в боевых действиях может… предоставить пространство для содержательных переговоров о подлинном мире", - говорится в заявлении Каллас от имени Евросоюза.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими
13 марта, 20:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияКайя КалласФридрих МерцДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОДень Победы
 
 
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