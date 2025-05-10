https://ria.ru/20250510/elliott-2016143972.html

СМИ: американская инвесткомпания может купить долю в "Турецком потоке"

СМИ: американская инвесткомпания может купить долю в "Турецком потоке" - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: американская инвесткомпания может купить долю в "Турецком потоке"

Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:34:00+03:00

2025-05-10T00:34:00+03:00

2025-05-10T07:48:00+03:00

экономика

болгария

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газпром

турецкий поток

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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок маршрута "Турецкий поток" на территории Болгарии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером и основателем Полом Сингером, рассматривает возможность приобретения доли в болгарском расширении трубопровода "Турецкий поток", — говорится в публикации. Отмечается, что помимо инфраструктурных активов компания также планирует получить доступ к сети data-центров, кабелям передачи данных и другим активам. По данным собеседников издания, Elliott Investment Management недавно подписала соглашение о неразглашении с болгарским газовым оператором Bulgartransgaz, а в конце апреля представители американской компании проводили встречу с представителями правительства Болгарии. Как указывает газета, переговоры находятся на начальной стадии, нет никаких гарантий, что сделка будет завершена. Кроме того, потенциальный размер инвестиций неясен. "Инвестиции фонда из США в трубопровод, который транспортирует российский газ, могут помочь укрепить топливные поставки Москвы, в то время как европейские лидеры пытаются избавиться от остатков поставок российских энергоносителей", —подчеркивает WSJ.. "Турецкий поток" —экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.

https://ria.ru/20250301/lavrov-2002472157.html

https://ria.ru/20250302/evropa-2002582054.html

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экономика, болгария, сша, москва, газпром, турецкий поток