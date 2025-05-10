Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американская инвесткомпания может купить долю в "Турецком потоке" - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 10.05.2025 (обновлено: 07:48 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/elliott-2016143972.html
СМИ: американская инвесткомпания может купить долю в "Турецком потоке"
СМИ: американская инвесткомпания может купить долю в "Турецком потоке" - РИА Новости, 10.05.2025
СМИ: американская инвесткомпания может купить долю в "Турецком потоке"
Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T00:34:00+03:00
2025-05-10T07:48:00+03:00
экономика
болгария
сша
москва
газпром
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151969/98/1519699853_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_ff716e3f5173ea6d7382bfd89f1a450e.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок маршрута "Турецкий поток" на территории Болгарии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером и основателем Полом Сингером, рассматривает возможность приобретения доли в болгарском расширении трубопровода "Турецкий поток", — говорится в публикации. Отмечается, что помимо инфраструктурных активов компания также планирует получить доступ к сети data-центров, кабелям передачи данных и другим активам. По данным собеседников издания, Elliott Investment Management недавно подписала соглашение о неразглашении с болгарским газовым оператором Bulgartransgaz, а в конце апреля представители американской компании проводили встречу с представителями правительства Болгарии. Как указывает газета, переговоры находятся на начальной стадии, нет никаких гарантий, что сделка будет завершена. Кроме того, потенциальный размер инвестиций неясен. "Инвестиции фонда из США в трубопровод, который транспортирует российский газ, могут помочь укрепить топливные поставки Москвы, в то время как европейские лидеры пытаются избавиться от остатков поставок российских энергоносителей", —подчеркивает WSJ.. "Турецкий поток" —экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
https://ria.ru/20250301/lavrov-2002472157.html
https://ria.ru/20250302/evropa-2002582054.html
болгария
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151969/98/1519699853_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_32274a89281729368b4a248d93ff7d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, болгария, сша, москва, газпром, турецкий поток
Экономика, Болгария, США, Москва, Газпром, Турецкий поток
СМИ: американская инвесткомпания может купить долю в "Турецком потоке"

WSJ: Elliott может купить долю в проекте "Турецкий поток" в Болгарии

© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : "Турецкий поток"
Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок маршрута "Турецкий поток" на территории Болгарии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером и основателем Полом Сингером, рассматривает возможность приобретения доли в болгарском расширении трубопровода "Турецкий поток", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
1 марта, 16:58
Отмечается, что помимо инфраструктурных активов компания также планирует получить доступ к сети data-центров, кабелям передачи данных и другим активам.
По данным собеседников издания, Elliott Investment Management недавно подписала соглашение о неразглашении с болгарским газовым оператором Bulgartransgaz, а в конце апреля представители американской компании проводили встречу с представителями правительства Болгарии.
Как указывает газета, переговоры находятся на начальной стадии, нет никаких гарантий, что сделка будет завершена. Кроме того, потенциальный размер инвестиций неясен.
"Инвестиции фонда из США в трубопровод, который транспортирует российский газ, могут помочь укрепить топливные поставки Москвы, в то время как европейские лидеры пытаются избавиться от остатков поставок российских энергоносителей", —подчеркивает WSJ..
"Турецкий поток" —экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале обновил максимум
2 марта, 15:03
 
ЭкономикаБолгарияСШАМоскваГазпромТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала