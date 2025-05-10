https://ria.ru/20250510/efimov-2015563185.html

Ефимов: на севере Москвы по КРТ возведут объекты образования и спорта

Ефимов: на севере Москвы по КРТ возведут объекты образования и спорта - РИА Новости, 10.05.2025

Ефимов: на севере Москвы по КРТ возведут объекты образования и спорта

На севере Москвы в бывших промзонах по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут 14 объектов образования, медицины и спорта, рассказал заммэра... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:12:00+03:00

2025-05-10T14:12:00+03:00

2025-05-10T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На севере Москвы в бывших промзонах по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут 14 объектов образования, медицины и спорта, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, в Северном округе реализуют 12 проектов редевелопмента бывших промзон. Общая площадь реорганизуемой территории составляет почти 240 гектаров. Реализация проектов поможет сформировать в городе почти 57 тысяч рабочих мест"В ближайшие годы территории, которые простаивали десятки лет, превратятся в многофункциональные городские пространства. Там планируется построить здания общественно-делового назначения, высокотехнологичные производства, а также современное жилье. Вложения в проекты оцениваются более чем в 2 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 117,6 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что редевелопмент затрагивает бывшие промзоны "Автомоторная", "Коровино", Вагоноремонт", "Дегунино-Лихоборы", "Боткинский проезд", "Улица Правды", "Братцево", "Магистральные улицы". Кроме жилья, здесь возведут 14 объектов медицины, спорта и образования, включая школы и детские сады суммарно на 8,6 тысячи мест.В настоящее время в Москве насчитывается около 300 проектов КРТ на разных стадиях проработки и реализации. В их рамках реорганизуют около 4,2 тысячи гектаров земли.

https://ria.ru/20250507/efimov-2015486795.html

https://ria.ru/20250505/scherbinka-2014886227.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы