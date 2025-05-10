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В Бурятии в ДТП с легковушками пострадали дети - РИА Новости, 10.05.2025
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10:11 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/dtp--2016173791.html
В Бурятии в ДТП с легковушками пострадали дети
В Бурятии в ДТП с легковушками пострадали дети - РИА Новости, 10.05.2025
В Бурятии в ДТП с легковушками пострадали дети
Шесть человек, в том числе 2 детей, пострадали в столкновении двух легковушек в Бурятии, сообщило республиканское МВД. РИА Новости, 10.05.2025
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происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
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УЛАН-УДЭ, 10 мая - РИА Новости. Шесть человек, в том числе 2 детей, пострадали в столкновении двух легковушек в Бурятии, сообщило республиканское МВД. По предварительным данным, в субботу около 12.30 (7.30 мск) вблизи села Нижняя Иволга произошло столкновение Honda Freed и Toyota Camry. "В результате ДТП 6 человек, в том числе двое детей (2 и 8 лет), доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Проводится проверка.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
В Бурятии в ДТП с легковушками пострадали дети

В Бурятии в ДТП с легковыми машинами пострадали 6 человек. в том числе 2 детей

На месте ДТП в Иволгинском районе Бурятии
На месте ДТП в Иволгинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
На месте ДТП в Иволгинском районе Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 10 мая - РИА Новости. Шесть человек, в том числе 2 детей, пострадали в столкновении двух легковушек в Бурятии, сообщило республиканское МВД.
По предварительным данным, в субботу около 12.30 (7.30 мск) вблизи села Нижняя Иволга произошло столкновение Honda Freed и Toyota Camry.
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"В результате ДТП 6 человек, в том числе двое детей (2 и 8 лет), доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Проводится проверка.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТП
 
 
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