https://ria.ru/20250510/dtp--2016173791.html
В Бурятии в ДТП с легковушками пострадали дети
В Бурятии в ДТП с легковушками пострадали дети - РИА Новости, 10.05.2025
В Бурятии в ДТП с легковушками пострадали дети
Шесть человек, в том числе 2 детей, пострадали в столкновении двух легковушек в Бурятии, сообщило республиканское МВД. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:11:00+03:00
2025-05-10T10:11:00+03:00
2025-05-10T10:11:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
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УЛАН-УДЭ, 10 мая - РИА Новости. Шесть человек, в том числе 2 детей, пострадали в столкновении двух легковушек в Бурятии, сообщило республиканское МВД. По предварительным данным, в субботу около 12.30 (7.30 мск) вблизи села Нижняя Иволга произошло столкновение Honda Freed и Toyota Camry. "В результате ДТП 6 человек, в том числе двое детей (2 и 8 лет), доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Проводится проверка.
https://ria.ru/20250507/dtp-2015538575.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
В Бурятии в ДТП с легковушками пострадали дети
В Бурятии в ДТП с легковыми машинами пострадали 6 человек. в том числе 2 детей