https://ria.ru/20250510/dron-2016254805.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья - РИА Новости, 10.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья
Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, пострадала семейная пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T20:25:00+03:00
2025-05-10T20:25:00+03:00
2025-05-10T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, пострадала семейная пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Шамино движущийся автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранена семейная пара. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Уточняется, что транспортное средство полностью уничтожено.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250509/mirnye-2015547738.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья
Гладков: семья пострадала при атаке дрона ВСУ на авто в Шебекинском округе