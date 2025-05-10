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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:25 10.05.2025 (обновлено: 21:47 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/dron-2016254805.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья - РИА Новости, 10.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья
Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, пострадала семейная пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T20:25:00+03:00
2025-05-10T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, пострадала семейная пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Шамино движущийся автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранена семейная пара. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Уточняется, что транспортное средство полностью уничтожено.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250509/mirnye-2015547738.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья

Гладков: семья пострадала при атаке дрона ВСУ на авто в Шебекинском округе

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, пострадала семейная пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Шамино движущийся автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранена семейная пара. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.
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Уточняется, что транспортное средство полностью уничтожено.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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