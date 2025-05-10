https://ria.ru/20250510/dron-2016254805.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья - РИА Новости, 10.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семья

Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, пострадала семейная пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T20:25:00+03:00

2025-05-10T20:25:00+03:00

2025-05-10T21:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg

БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, пострадала семейная пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Шамино движущийся автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранена семейная пара. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Уточняется, что транспортное средство полностью уничтожено.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250509/mirnye-2015547738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины