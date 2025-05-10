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В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 10.05.2025 (обновлено: 16:58 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/donetsk-2016220839.html
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 10.05.2025
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения при детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:26:00+03:00
2025-05-10T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительным данным, в Петровском районе в результате детонации взрывоопасного предмета ранена женщина 1963 года рождения", — написал он.Отмечается, что пострадавшей оказали медпомощь. Ранее в субботу управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за прошедшие сутки противник 19 раз обстрелял территорию республики, выпустив 58 боеприпасов.
https://ria.ru/20250509/donetsk-2016025111.html
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петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина

Кулемзин: при взрыве в Петровском районе Донецка пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, в Петровском районе в результате детонации взрывоопасного предмета ранена женщина 1963 года рождения", — написал он.
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Отмечается, что пострадавшей оказали медпомощь.

Петровский район — самая отдаленная от центра часть города, расположенная на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, эта территория регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее в субботу управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за прошедшие сутки противник 19 раз обстрелял территорию республики, выпустив 58 боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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