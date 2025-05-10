https://ria.ru/20250510/donetsk-2016220839.html

В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина

В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 10.05.2025

В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения при детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:26:00+03:00

2025-05-10T16:26:00+03:00

2025-05-10T16:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительным данным, в Петровском районе в результате детонации взрывоопасного предмета ранена женщина 1963 года рождения", — написал он.Отмечается, что пострадавшей оказали медпомощь. Ранее в субботу управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за прошедшие сутки противник 19 раз обстрелял территорию республики, выпустив 58 боеприпасов.

https://ria.ru/20250509/donetsk-2016025111.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия