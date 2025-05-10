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В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР
В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР - РИА Новости, 10.05.2025
В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР
В центре Донецка молодежь развернула 200-метровый флаг ДНР в память об обретении независимости Республики в 2014 году, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:27:00+03:00
2025-05-10T06:27:00+03:00
2025-05-10T08:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. В центре Донецка молодежь развернула 200-метровый флаг ДНР в память об обретении независимости Республики в 2014 году, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодня развернули самый большой флаг в Республике, около тысячи квадратных метров... Сейчас мы раскрыли флаг в преддверии дня Республики - это наш святой праздник, поэтому ребята все на позитиве и все рады, что участвуют в этом мероприятии, а поддержать молодежь мы всегда за", - рассказал врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков. По его словам, молодежь в ночь на 10 мая провела за просмотром патриотических фильмов, они слушали песни о "донецкой весне" к преддверию праздника Дня Республики. Участие приняли около 250 активистов движения "Молодая гвардия Единой России" из разных городов ДНР. Флаг был развернут на участке от проспекта Гурова до площади Ленина.
https://ria.ru/20250222/flag-2000964916.html
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200-метровый флаг ДНР в центре Донецка
В центре Донецка развернули 200-метровый флаг ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков рассказал агентству, что акция прошла в преддверии Дня Республики.
По его словам, участники мероприятия всю ночь смотрели патриотические фильмы и слушали песни о "донецкой весне".
2025-05-10T06:27
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донецкая народная республика, донецк, общество
Донецкая Народная Республика, Донецк, Общество
В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР
В центре Донецка развернули 200-метровый флаг ДНР в память о независимости