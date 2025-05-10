https://ria.ru/20250510/dodik-2016255355.html

Додик заявил, что успел обсудить с Путиным важные темы

Додик заявил, что успел обсудить с Путиным важные темы - РИА Новости, 10.05.2025

Додик заявил, что успел обсудить с Путиным важные темы

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что успел обсудить "важные темы" с российским лидером Владимиром Путиным в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T20:31:00+03:00

2025-05-10T20:31:00+03:00

2025-05-10T20:31:00+03:00

москва

владимир путин

милорад додик

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что успел обсудить "важные темы" с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву. "Я нахожусь в Москве по приглашению Владимира Владимировича Путина в рамках мероприятий празднования Победы. Я встретился с ним в рамках тех протокольных возможностей, которые у нас были. Это случилось несколько раз. Мы успели затронуть те важные темы, о которых мы говорили во время нашей официальной встречи несколько недель назад", - сказал он в интервью агентству. "Поэтому можно сказать, что в рамках этих мероприятий мы встретились столько, сколько позволяло время", - пояснил Додик. Додик прибыл в Москву в четверг, 8 мая, для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

https://ria.ru/20250510/dodik-2016227713.html

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москва, владимир путин, милорад додик, в мире