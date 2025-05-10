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Додик заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую БиГ - РИА Новости, 10.05.2025
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20:06 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/dodik-2016251289.html
Додик заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую БиГ
Додик заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую БиГ - РИА Новости, 10.05.2025
Додик заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую БиГ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что не собирается покидать республику после попытки ареста его, он... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T20:06:00+03:00
2025-05-10T20:06:00+03:00
в мире
республика сербская
босния и герцеговина
милорад додик
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оон
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что не собирается покидать республику после попытки ареста его, он по-прежнему чувствует себя там в безопасности. "У меня и в мыслях нет покидать Республику Сербскую… Как будут развиваться события, мы посмотрим. Но в Республике Сербской у нас есть своя система безопасности, именно поэтому я ощущаю себя там по-прежнему в безопасности. И в Республике Сербской, и в России", - сказал он в интервью агентству. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додикомгосграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик с рабочими визитами посещал Израиль, Сербию и Россиию. Девятого мая состоялся его приезд в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск его и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
https://ria.ru/20250509/dodik-2016085563.html
https://ria.ru/20250419/dodik-2012256600.html
https://ria.ru/20250509/bosniya-2015525548.html
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в мире, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, интерпол, оон
В мире, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Интерпол, ООН
Додик заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую БиГ

Додик не собирается покидать Республику Сербскую после попытки его ареста

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что не собирается покидать республику после попытки ареста его, он по-прежнему чувствует себя там в безопасности.
"У меня и в мыслях нет покидать Республику Сербскую… Как будут развиваться события, мы посмотрим. Но в Республике Сербской у нас есть своя система безопасности, именно поэтому я ощущаю себя там по-прежнему в безопасности. И в Республике Сербской, и в России", - сказал он в интервью агентству.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Додик после разговора с Путиным выразил уверенность в поддержке России
9 мая, 17:27
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации
19 апреля, 13:28
Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додикомгосграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик с рабочими визитами посещал Израиль, Сербию и Россиию. Девятого мая состоялся его приезд в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск его и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи, 17 января 2019 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины
9 мая, 07:57
 
В миреРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикИнтерполООН
 
 
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