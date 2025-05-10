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Додик намерен принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 10.05.2025
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17:03 10.05.2025 (обновлено: 17:05 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/dodik-2016227713.html
Додик намерен принять участие в ПМЭФ
Додик намерен принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 10.05.2025
Додик намерен принять участие в ПМЭФ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил РИА Новости, что намерен приехать на Петербургский международный экономический форум в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:03:00+03:00
2025-05-10T17:05:00+03:00
экономика
милорад додик
пмэф — 2025
босния и герцеговина
республика сербская
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил РИА Новости, что намерен приехать на Петербургский международный экономический форум в июне."Да, конечно. Я регулярно посещаю этот форум, в этом (2025 - ред.) году для меня также станет честью вновь посетить его", - сказал он в интервью агентству.Президент Республики Сербской БиГ отметил экономический рост РФ."Меня очень радуют показатели экономического роста России, то, что несмотря на все, ей удалось сохранить внимание к развитию экономики, которое влияет на жизнь каждого гражданина этой страны", - подчеркнул Додик.ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
https://ria.ru/20250505/forum-2014994587.html
босния и герцеговина
республика сербская
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экономика, милорад додик, пмэф — 2025, босния и герцеговина, республика сербская
Экономика, Милорад Додик, ПМЭФ — 2025, Босния и Герцеговина, Республика Сербская
Додик намерен принять участие в ПМЭФ

Президент Республики Сербской БиГ Додик намерен принять участие в ПМЭФ в июне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил РИА Новости, что намерен приехать на Петербургский международный экономический форум в июне.
"Да, конечно. Я регулярно посещаю этот форум, в этом (2025 - ред.) году для меня также станет честью вновь посетить его", - сказал он в интервью агентству.
Президент Республики Сербской БиГ отметил экономический рост РФ.
«
"Меня очень радуют показатели экономического роста России, то, что несмотря на все, ей удалось сохранить внимание к развитию экономики, которое влияет на жизнь каждого гражданина этой страны", - подчеркнул Додик.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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ЭкономикаМилорад ДодикПМЭФ — 2025Босния и ГерцеговинаРеспублика Сербская
 
 
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