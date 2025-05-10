https://ria.ru/20250510/dodik-2016227713.html

Додик намерен принять участие в ПМЭФ

Додик намерен принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 10.05.2025

Додик намерен принять участие в ПМЭФ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил РИА Новости, что намерен приехать на Петербургский международный экономический форум в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:03:00+03:00

2025-05-10T17:03:00+03:00

2025-05-10T17:05:00+03:00

экономика

милорад додик

пмэф — 2025

босния и герцеговина

республика сербская

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил РИА Новости, что намерен приехать на Петербургский международный экономический форум в июне."Да, конечно. Я регулярно посещаю этот форум, в этом (2025 - ред.) году для меня также станет честью вновь посетить его", - сказал он в интервью агентству.Президент Республики Сербской БиГ отметил экономический рост РФ."Меня очень радуют показатели экономического роста России, то, что несмотря на все, ей удалось сохранить внимание к развитию экономики, которое влияет на жизнь каждого гражданина этой страны", - подчеркнул Додик.ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

https://ria.ru/20250505/forum-2014994587.html

босния и герцеговина

республика сербская

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Ольга Фомченкова

экономика, милорад додик, пмэф — 2025, босния и герцеговина, республика сербская