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Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги
Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги - РИА Новости, 10.05.2025
Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги
Пожилым лучше не вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пожилым лучше не вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.По его словам, вложение в ценные бумаги требует не только опыта, и стрессоустойчивости."Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости, они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование и подорвать их психологически. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека", — отметил эксперт.Опасными считаются и финансовые пирамиды. При участии в них можно потерять все денежные средства.Бархота посоветовал пенсионерам обратить внимание на банковские вклады, а также рассмотреть возможность вложения средств в золото или недвижимость.
https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015389361.html
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россия, общество
Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги
Финансист Бархота посоветовал пожилым людям не вкладывать деньги в ценные бумаги
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Пожилым лучше не вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды. Об этом агентству "Прайм"
рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
По его словам, вложение в ценные бумаги требует не только опыта, и стрессоустойчивости.
"Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости, они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование и подорвать их психологически. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека", — отметил эксперт.
Опасными считаются и финансовые пирамиды. При участии в них можно потерять все денежные средства.
Бархота посоветовал пенсионерам обратить внимание на банковские вклады, а также рассмотреть возможность вложения средств в золото или недвижимость.