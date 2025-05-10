https://ria.ru/20250510/dengi-2016146554.html

Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги - РИА Новости, 10.05.2025

Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

Пожилым лучше не вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T02:20:00+03:00

2025-05-10T02:20:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пожилым лучше не вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.По его словам, вложение в ценные бумаги требует не только опыта, и стрессоустойчивости."Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости, они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование и подорвать их психологически. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека", — отметил эксперт.Опасными считаются и финансовые пирамиды. При участии в них можно потерять все денежные средства.Бархота посоветовал пенсионерам обратить внимание на банковские вклады, а также рассмотреть возможность вложения средств в золото или недвижимость.

https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015389361.html

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