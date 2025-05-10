https://ria.ru/20250510/dementsiya-2016147955.html
Невролог рассказал, как отсрочить деменцию
Невролог рассказал, как отсрочить деменцию - РИА Новости, 10.05.2025
Невролог рассказал, как отсрочить деменцию
Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание могут отсрочить... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:07:00+03:00
2025-05-10T03:07:00+03:00
2025-05-10T06:17:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание могут отсрочить развитие деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Современная наука доказала, что деменцию можно отсрочить или замедлить: регулярная физическая активность, умственная нагрузка, полноценное питание, контроль давления и уровня сахара, здоровый сон — всё это реально снижает риск", —объяснил врач. По его словам, чтение, логические игры, изучение иностранных языков также помогают замедлить развитие этого заболевания.
https://ria.ru/20250508/nevrolog-2015720303.html
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общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Невролог рассказал, как отсрочить деменцию
Невролог Мартынов: здоровый сон и полноценное питание могут отстрочить деменцию
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание могут отсрочить развитие деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Современная наука доказала, что деменцию можно отсрочить или замедлить: регулярная физическая активность, умственная нагрузка, полноценное питание, контроль давления и уровня сахара, здоровый сон — всё это реально снижает риск", —объяснил врач.
По его словам, чтение, логические игры, изучение иностранных языков также помогают замедлить развитие этого заболевания.