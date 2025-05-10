https://ria.ru/20250510/dementsiya-2016147955.html

Невролог рассказал, как отсрочить деменцию

Невролог рассказал, как отсрочить деменцию - РИА Новости, 10.05.2025

Невролог рассказал, как отсрочить деменцию

Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание могут отсрочить... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T03:07:00+03:00

2025-05-10T03:07:00+03:00

2025-05-10T06:17:00+03:00

общество

владимир мартынов

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание могут отсрочить развитие деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Современная наука доказала, что деменцию можно отсрочить или замедлить: регулярная физическая активность, умственная нагрузка, полноценное питание, контроль давления и уровня сахара, здоровый сон — всё это реально снижает риск", —объяснил врач. По его словам, чтение, логические игры, изучение иностранных языков также помогают замедлить развитие этого заболевания.

https://ria.ru/20250508/nevrolog-2015720303.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир мартынов