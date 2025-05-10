Рейтинг@Mail.ru
Невролог рассказал, как отсрочить деменцию - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 10.05.2025 (обновлено: 06:17 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/dementsiya-2016147955.html
Невролог рассказал, как отсрочить деменцию
Невролог рассказал, как отсрочить деменцию - РИА Новости, 10.05.2025
Невролог рассказал, как отсрочить деменцию
Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание могут отсрочить... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:07:00+03:00
2025-05-10T06:17:00+03:00
общество
владимир мартынов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153271/46/1532714641_0:507:6100:3938_1920x0_80_0_0_fed2b8841310e21ad7ee8fe86680ac8f.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание могут отсрочить развитие деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Современная наука доказала, что деменцию можно отсрочить или замедлить: регулярная физическая активность, умственная нагрузка, полноценное питание, контроль давления и уровня сахара, здоровый сон — всё это реально снижает риск", —объяснил врач. По его словам, чтение, логические игры, изучение иностранных языков также помогают замедлить развитие этого заболевания.
https://ria.ru/20250508/nevrolog-2015720303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153271/46/1532714641_88:0:6013:4444_1920x0_80_0_0_182da3454136376dca2907a46c593b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Невролог рассказал, как отсрочить деменцию

Невролог Мартынов: здоровый сон и полноценное питание могут отстрочить деменцию

© Depositphotos.com / olly18Избежать деменции
Избежать деменции - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Depositphotos.com / olly18
Избежать деменции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание могут отсрочить развитие деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Современная наука доказала, что деменцию можно отсрочить или замедлить: регулярная физическая активность, умственная нагрузка, полноценное питание, контроль давления и уровня сахара, здоровый сон — всё это реально снижает риск", —объяснил врач.
По его словам, чтение, логические игры, изучение иностранных языков также помогают замедлить развитие этого заболевания.
Тельце Леви (коричневое пятно) в нейроне черного вещества при болезни Паркинсона - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона
8 мая, 03:10
 
ОбществоВладимир Мартынов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала