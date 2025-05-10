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В Пермском крае завели дело после нападения питбуля на женщину
В Пермском крае завели дело после нападения питбуля на женщину - РИА Новости, 10.05.2025
В Пермском крае завели дело после нападения питбуля на женщину
Следователи возбудят уголовное дело после появления данных о нападении питбуля на женщину в поселке Зюкайка в Пермском крае, сообщило региональное управление СК РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:52:00+03:00
2025-05-10T14:52:00+03:00
2025-05-10T17:05:00+03:00
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ПЕРМЬ, 10 мая — РИА Новости. Следователи возбудят уголовное дело после появления данных о нападении питбуля на женщину в поселке Зюкайка в Пермском крае, сообщило региональное управление СК России."Руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину дано указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на жительницу п. Зюкайка Пермского края", — говорится в релизе.Незадолго до этого в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что в поселке Зюкайка Верещагинского района сбежавший от хозяев питбуль покусал за ногу женщину, которая ехала на скутере. Инцидент произошел 7 мая. Перед этим собака якобы напала на местную жительницу, которая каталась на велосипеде. Уточнялось, что пострадавшая получила рваные раны.
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происшествия, пермский край, верещагинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Верещагинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае завели дело после нападения питбуля на женщину
СК возбудил дело после сообщения о нападении питбуля на женщину в Пермском крае