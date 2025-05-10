Рейтинг@Mail.ru
Делегация ОИС посетила Чечню, заявил Кадыров - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/chechnya-2016265210.html
Делегация ОИС посетила Чечню, заявил Кадыров
Делегация ОИС посетила Чечню, заявил Кадыров - РИА Новости, 10.05.2025
Делегация ОИС посетила Чечню, заявил Кадыров
Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генсеком Хусейном Ибрахимом Тахой посетила Чечню, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:28:00+03:00
2025-05-10T23:28:00+03:00
россия
грозный
сша
рамзан кадыров
организация исламского сотрудничества
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941933256_0:103:3146:1874_1920x0_80_0_0_e0445372846cd78fd47f8df65d52ee66.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 мая - РИА Новости. Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генсеком Хусейном Ибрахимом Тахой посетила Чечню, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "В Чеченскую Республику с официальным визитом прибыла делегация Организации исламского сотрудничества во главе с Генеральным секретарем, Его Превосходительством Хусейном Ибрагимом Таха. Я радушно встретил дорогого гостя в Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - сообщил Рамзан Кадыров. Глава республики рассказал генсеку ОИС об успехах в духовной сфере. По словам Кадырова, в регионе функционирует свыше 1500 мечетей, работают школы хафизов, медресе и другие исламские образовательные учреждения. "По словам Его Превосходительства, ОИС ежегодно публикует отчет, в котором отражается уровень исламофобии в различных странах мира. Согласно этим данным, наиболее высокий уровень исламофобии зафиксирован в США и ряде европейских государств, тогда как единственной крупной страной, где такая тенденция не наблюдается, остаётся Россия. Это, я считаю, повод для гордости", - отметил глава Чечни.
https://ria.ru/20250507/putin-2015667364.html
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015664307.html
россия
грозный
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941933256_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_031e0ef73195e4461b87e2f57894e98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, грозный, сша, рамзан кадыров, организация исламского сотрудничества, общество
Россия, Грозный, США, Рамзан Кадыров, Организация исламского сотрудничества, Общество
Делегация ОИС посетила Чечню, заявил Кадыров

Кадыров: делегация ОИС во главе с генсеком Тахой посетила Чечню

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Вид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 10 мая - РИА Новости. Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генсеком Хусейном Ибрахимом Тахой посетила Чечню, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"В Чеченскую Республику с официальным визитом прибыла делегация Организации исламского сотрудничества во главе с Генеральным секретарем, Его Превосходительством Хусейном Ибрагимом Таха. Я радушно встретил дорогого гостя в Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - сообщил Рамзан Кадыров.
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Чечня может гордиться своими достижениями, заявил Путин
7 мая, 19:19
Глава республики рассказал генсеку ОИС об успехах в духовной сфере. По словам Кадырова, в регионе функционирует свыше 1500 мечетей, работают школы хафизов, медресе и другие исламские образовательные учреждения.
"По словам Его Превосходительства, ОИС ежегодно публикует отчет, в котором отражается уровень исламофобии в различных странах мира. Согласно этим данным, наиболее высокий уровень исламофобии зафиксирован в США и ряде европейских государств, тогда как единственной крупной страной, где такая тенденция не наблюдается, остаётся Россия. Это, я считаю, повод для гордости", - отметил глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Кадыров доложил Путину о росте экономических показателей в Чечне
7 мая, 19:12
 
РоссияГрозныйСШАРамзан КадыровОрганизация исламского сотрудничестваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала