https://ria.ru/20250510/chechnya-2016265210.html

Делегация ОИС посетила Чечню, заявил Кадыров

Делегация ОИС посетила Чечню, заявил Кадыров - РИА Новости, 10.05.2025

Делегация ОИС посетила Чечню, заявил Кадыров

Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генсеком Хусейном Ибрахимом Тахой посетила Чечню, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:28:00+03:00

2025-05-10T23:28:00+03:00

2025-05-10T23:28:00+03:00

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грозный

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рамзан кадыров

организация исламского сотрудничества

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ГРОЗНЫЙ, 10 мая - РИА Новости. Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генсеком Хусейном Ибрахимом Тахой посетила Чечню, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "В Чеченскую Республику с официальным визитом прибыла делегация Организации исламского сотрудничества во главе с Генеральным секретарем, Его Превосходительством Хусейном Ибрагимом Таха. Я радушно встретил дорогого гостя в Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - сообщил Рамзан Кадыров. Глава республики рассказал генсеку ОИС об успехах в духовной сфере. По словам Кадырова, в регионе функционирует свыше 1500 мечетей, работают школы хафизов, медресе и другие исламские образовательные учреждения. "По словам Его Превосходительства, ОИС ежегодно публикует отчет, в котором отражается уровень исламофобии в различных странах мира. Согласно этим данным, наиболее высокий уровень исламофобии зафиксирован в США и ряде европейских государств, тогда как единственной крупной страной, где такая тенденция не наблюдается, остаётся Россия. Это, я считаю, повод для гордости", - отметил глава Чечни.

https://ria.ru/20250507/putin-2015667364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, грозный, сша, рамзан кадыров, организация исламского сотрудничества, общество