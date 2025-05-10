Делегация ОИС посетила Чечню, заявил Кадыров
Кадыров: делегация ОИС во главе с генсеком Тахой посетила Чечню
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 мая - РИА Новости. Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генсеком Хусейном Ибрахимом Тахой посетила Чечню, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"В Чеченскую Республику с официальным визитом прибыла делегация Организации исламского сотрудничества во главе с Генеральным секретарем, Его Превосходительством Хусейном Ибрагимом Таха. Я радушно встретил дорогого гостя в Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - сообщил Рамзан Кадыров.
Глава республики рассказал генсеку ОИС об успехах в духовной сфере. По словам Кадырова, в регионе функционирует свыше 1500 мечетей, работают школы хафизов, медресе и другие исламские образовательные учреждения.
"По словам Его Превосходительства, ОИС ежегодно публикует отчет, в котором отражается уровень исламофобии в различных странах мира. Согласно этим данным, наиболее высокий уровень исламофобии зафиксирован в США и ряде европейских государств, тогда как единственной крупной страной, где такая тенденция не наблюдается, остаётся Россия. Это, я считаю, повод для гордости", - отметил глава Чечни.