https://ria.ru/20250510/catdog-2015563848.html

Не те, за кого себя выдают: ученые разгадали тайный замысел кошек

Не те, за кого себя выдают: ученые разгадали тайный замысел кошек - РИА Новости, 10.05.2025

Не те, за кого себя выдают: ученые разгадали тайный замысел кошек

Хотя кошек и собак разделяют 50 миллионов лет эволюции, два вида становятся больше похожи друг на друга, а не на диких сородичей, выяснили американские ученые... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:00:00+03:00

2025-05-10T08:00:00+03:00

2025-05-10T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Хотя кошек и собак разделяют 50 миллионов лет эволюции, два вида становятся больше похожи друг на друга, а не на диких сородичей, выяснили американские ученые. Причина — непреодолимые человеческие инстинкты, которыми коварно пользуются четвероногие питомцы.Два путиРазличают два вида эволюции: дивергентную и конвергентную. Первый случай — когда два организма, имеющие общее происхождение, развиваются разными путями и со временем теряют сходство между собой. Например, 48 миллионов лет назад парнокопытное под названием индохиус размером с енота дало начало огромному разнообразию видов — от свиней до китов.Конвергентная же означает, что два неродственных вида приобретают схожие черты под давлением среды. Например, акулы (хрящевые рыбы), ихтиозавры (вымершие рептилии) и дельфины (млекопитающие) развили обтекаемую форму тела, плавники и хвосты для быстрого плавания.Как работает дивергенция среди домашних животных, можно увидеть на примере собак: потомки волков сегодня представляют собой грандиозное разнообразие форм и размеров — от чихуахуа до немецкого дога. Все дело в том, что люди издревле создавали из "друзей человека" инструменты под самые различные задачи — охота, охрана, выпас скота. В Средние века даже существовала специальная собака, которая крутила вертел на кухне.А вот конвергенция для домашних пород практически не изучалась, отмечают эволюционный биолог Эбби Грейс Дрейк (Корнелльский университет, США) и ее коллеги в статье, опубликованной в журнале PNAS. Чтобы восполнить этот пробел, биологи просканировали 1810 черепов кошек, собак и их диких дальних родственников. Образцы взяли из музеев, ветеринарных школ и цифровых архивов.Как выяснилось, доместикация привела не только к радикальному разнообразию форм у питомцев (и у собак, и у кошек), но и к сильному сближению между двумя видами. Например, строение черепа у плоскомордых мопсов и персидских кошек оказалось удивительно похожим. Все дело в наших фундаментальных инстинктах, считают исследователи.Они притворяются"Люди запрограммированы реагировать на такие черты младенцев, как округлые головы, маленькие носы и большие глаза. Эти черты, которые преувеличены у многих пород кошек и собак с плоскими мордами, имитируют внешность человеческих детей", — отмечает зоопсихолог Грейс Кэрролл, комментируя работу эволюционных биологов.В отличие от многих других видов, люди рождаются беспомощными и выживание младенцев полностью зависит от опекунов. Поэтому эволюция сделала нас чувствительными к сигналам уязвимости и нужды: когда взрослые видят округлые щеки и широко раскрытые глаза, у них запускается "родительское" поведение — даже тон голоса меняется.Приобретая "детские" черты, животные могут рассчитывать на особое отношение со стороны человека. При этом мимикрия под младенцев характерна не только для мопсов или персидских кошек. У всех собак есть специальная мышца вокруг глаз, которая позволяет им делать "жалобный" взгляд — у волков же такой нет. А домашние кошки приобрели способность имитировать плач ребенка: посредством мяуканья они общаются только с человеком. Вот почему четвероногим так сложно отказать в дополнительной порции корма — у хозяев срабатывают родительские инстинкты.Некоторые исследователи высказывают подозрение, что кошки действуют как гнездовой паразит (самый известный пример — кукушка): замещают своим потомством детей другого вида. Уж не с этим ли связано глобальное снижение рождаемости? Впрочем, теория скорее шуточная. Но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.Как отмечают исследователи, "младенческие" черты сформировались в результате "преднамеренного и непреднамеренного отбора". Сегодня же внешний вид питомцев во многом определяется рынком: людям больше не нужны "инструменты"— они выбирают прежде всего компаньонов и ориентируются в основном на внешний вид. Вот почему породы с милыми мордашками так популярны. Однако у этой медали есть обратная сторона.Губительная любовьВыведение пород с экстремальными физическими чертами, такими как плоские морды и преувеличенные формы черепа, привело к широкому распространению проблем со здоровьем, включая затрудненное дыхание, неврологические заболевания и осложнения при родах.Например, может возникать так называемая аномалия Киари, при которой мозг плохо помещается в череп. Это изменяет поток спинномозговой жидкости, что приводит к сирингомиелии — хроническому недугу нервной системы.В результате, в частности, в Британии давно хотят запретить разведение и ввоз в страну мопсов и французских бульдогов, а также персидских кошек."Выбирая домашних животных, которые имитируют лица наших собственных младенцев, мы, часто невольно, выбираем черты, которые вредят животным. Понимание того, как работает конвергенция между видами, поможет нам осознать, что мы играем мощную и иногда опасную роль в ее формировании", — пишет Кэрролл.Таким образом, безотчетное стремление людей реализовать потребность в любви и заботе иногда может приводить к тяжелым последствиям.

https://ria.ru/20250505/cats-2014378586.html

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биология, домашние питомцы, домашние животные, кошки, собаки