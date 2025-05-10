Рейтинг@Mail.ru
Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 10.05.2025 (обновлено: 21:36 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/burkina-faso-2016249196.html
Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо
Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025
Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:46:00+03:00
2025-05-10T21:36:00+03:00
политика
владимир путин
россия
буркина-фасо
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016250665_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3157d34be4abebcf7afd05369583cc00.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского лидераВ прошлом году направили вам на безвозмездной основе 25 тысяч тонн пшеницы, в этом месяце в Уагадугу прибудет крупная партия другого продовольствия.В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3,5 тысячи буркенийцев.Заявления президента Буркина-ФасоПрезидент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
https://ria.ru/20250510/traore--2016193432.html
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015533971.html
россия
буркина-фасо
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре
Встреча Путина с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре.
2025-05-10T19:46
true
PT0M38S
Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Путину
Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Путину
2025-05-10T19:46
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016250665_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d929591d3748962d025bbdc1e31747c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, буркина-фасо, москва
Политика, Владимир Путин, Россия, Буркина-Фасо, Москва

Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, передает корреспондент РИА Новости.

Основные заявления российского лидера

  • отношения России и Буркина-Фасо носят дружественный характер;
  • товарооборот двух стран скромный, но он увеличивается, эту тенденцию следует сохранить;
  • Россия придает приоритетное значение оказанию гуманитарного содействия Буркина-Фасо:
«

В прошлом году направили вам на безвозмездной основе 25 тысяч тонн пшеницы, в этом месяце в Уагадугу прибудет крупная партия другого продовольствия.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Россия вдвое увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо в 2024-2025 годах:
«
В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3,5 тысячи буркенийцев.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Москва продолжит помогать Уагадугу в восстановлении законности и конституционного порядка, а также оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах республики;
  • Путин поблагодарил Траоре за участие в праздновании юбилея Победы в Москве.
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре общается со студентами Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Президент Буркина-Фасо рассказал московским студентам про школьные годы
Вчера, 12:39

Заявления президента Буркина-Фасо

  • несмотря на все санкции, Россия занимает видное место на международной арене, и Буркина-Фасо принимает это к сведению;
  • Уагадугу хочет, чтобы сотрудничество с Москвой развивалось в геометрической прогрессии, обретало новые формы;
  • Траоре попросил Путина помочь его стране с технологиями и опытом.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
Флаги России и Буркина-Фасо на форуме Дни экономики Буркина-Фасо в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Межгосударственные отношения России и Буркина-Фасо
Вчера, 00:10
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияБуркина-ФасоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала