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Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо

Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025

Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:46:00+03:00

2025-05-10T19:46:00+03:00

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политика

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москва

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского лидераВ прошлом году направили вам на безвозмездной основе 25 тысяч тонн пшеницы, в этом месяце в Уагадугу прибудет крупная партия другого продовольствия.В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3,5 тысячи буркенийцев.Заявления президента Буркина-ФасоПрезидент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

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Встреча Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре Встреча Путина с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре. 2025-05-10T19:46 true PT0M38S

Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Путину Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Путину 2025-05-10T19:46 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, россия, буркина-фасо, москва