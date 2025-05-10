Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, передает корреспондент РИА Новости.
Основные заявления российского лидера
- отношения России и Буркина-Фасо носят дружественный характер;
- товарооборот двух стран скромный, но он увеличивается, эту тенденцию следует сохранить;
- Россия придает приоритетное значение оказанию гуманитарного содействия Буркина-Фасо:
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В прошлом году направили вам на безвозмездной основе 25 тысяч тонн пшеницы, в этом месяце в Уагадугу прибудет крупная партия другого продовольствия.
- Россия вдвое увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо в 2024-2025 годах:
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В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3,5 тысячи буркенийцев.
- Москва продолжит помогать Уагадугу в восстановлении законности и конституционного порядка, а также оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах республики;
- Путин поблагодарил Траоре за участие в праздновании юбилея Победы в Москве.
Заявления президента Буркина-Фасо
- несмотря на все санкции, Россия занимает видное место на международной арене, и Буркина-Фасо принимает это к сведению;
- Уагадугу хочет, чтобы сотрудничество с Москвой развивалось в геометрической прогрессии, обретало новые формы;
- Траоре попросил Путина помочь его стране с технологиями и опытом.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.