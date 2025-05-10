https://ria.ru/20250510/burkina-2016253640.html
Буркина-Фасо планирует развивать отношения с Россией
Буркина-Фасо планирует развивать отношения с Россией - РИА Новости, 10.05.2025
Буркина-Фасо планирует развивать отношения с Россией
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил в субботу на переговорах в Кремле пожелание развивать отношения с Россией в геометрической прогрессии, а также... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T20:17:00+03:00
2025-05-10T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил в субботу на переговорах в Кремле пожелание развивать отношения с Россией в геометрической прогрессии, а также новые формы сотрудничества. "Мы хотели бы, чтобы сотрудничество между нами развивалось в геометрической прогрессии, обретало новые формы", - сказал Траоре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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политика, россия, владимир путин, буркина-фасо
Политика, Россия, Владимир Путин, Буркина-Фасо
Буркина-Фасо планирует развивать отношения с Россией
Траоре: Буркина-Фасо хочет развивать отношения с РФ в геометрической прогрессии